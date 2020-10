Kl. 18: Digital revolusjon: Følg panelsamtalen her.

Følg lanseringen av Hilde Nagells "Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake".

Mandag kveld inviterer Res Publica og Tankesmien Agenda til boklansering og panelsamtale på Kulturhuset i Oslo. Og arrangementet kan du følge live her på Bok365 fra klokken 18.

I Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake (Res Publica) viser forfatter Hilde Nagell hvordan det er mulig å ta tilbake kontrollen over våre data – til nytte for folk flest og for å sikre demokratiet. Hun har snakket med politikere, filosofer, fagforeningsfolk og teknologer, og lanserer til slutt en nordisk modell for digitalisering og deling av data.

Under kveldens boklansering, vil panelet bestå av forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda Hilde Nagell, konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen-Lund, rådgiver i LO Jonas Bals og fagsjef i Tankesmien Agenda Hannah Gitmark.

Følg arrangementet live her fra klokken 18: