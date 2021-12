Kidman: – Jeg var vanskelig

Lucille Ball og Desi Arnaz var i sin tid et av Hollywoods heteste stjernepar. Nå spiller Nicole Kidman og Javier Bardem duoen i filmen «Being the Ricardos», som har hentet stoff fra Arnaz' selvbiografi.

– Da jeg sa ja til prosjektet visste jeg ikke hva jeg sa ja til. Bare at det var et Aaron Sorkin-manus, medgir Kidman.

Javier Bardem og Nicole Kidman møter pressen digitalt via en Zoom-pressekonferanse. De to sitter tett sammen i et studio og svarer på spørsmål om hvordan det var å forflytte seg bakover i tiden – og spille personer som faktisk har levd og figurert i en helt annen tid av TV-historien.



Being the Ricardos Filmen skildrer en uke i skuespillerparet Lucille Ball og Desi Arnaz’ liv i september 1952. Historien er en sammenfatning av hendelser som i virkeligheten utspilte seg i løpet av flere år. Filmen har hentet stoff fra Desi Arnaz’ selvbiografi, og Aaron Sorkin fikk også tilgang på hjemmevideoer gjennom parets datter Lucie Arnaz. Filmen hadde premiere på Amazon Prime 21. desember.

Noe av det som skildres er utfordringene ved å være kvinne i en mannsdominert verden. Graviditet og politiske strømninger spiller også inn.

«Filmen er mest interessant som en studie av mekanismene og maktstrukturene i 1950-årenes konservative TV-bransje, og hvordan en kvinne og en cubaner likevel greier å kare seg til topps», skriver Filmpolitiet i sin anmeldelse.

– Manuset er komplekst. Det tar ulike veier i skildringen av Lucille og Desi som skuespillere, ektemaker og mennesker. Det gjør også filmen interessant å se på, det er så mange detaljer som sammen gir et godt bilde av hvem de var, mener Javier Bardem.

Unik for sin tid

Nicole Kidman mener Lucille Ball var ganske så unik for sin tid, som hovedperson og såkalt «showrunner» for komiserien «I Love Lucy», der hun spilte mot ektemannen. Serien ble fulgt av millioner av seere hver uke.

– Ingen andre skuespillere hadde noe i nærheten av samme posisjon i TV-industrien, sier Kidman.

«Being the Ricardos» er Aaron Sorkins tredje langfilm som regissør. Som manusforfatter har han blitt kjent for å ha skapt det politiske dramaet «Presidenten» («The West Wing»), som ble sendt i sju sesonger fra 1999–2006. Han står også bak manuset til filmene «The Social Network» og «The Newsroom».

I «Being the Ricardos» lar han oss få følge Desi Arnaz og Lucille Ball gjennom en uke mens de spiller inn «I Love Lucy». Dermed er det ikke en tradisjonell «biopic» som utfolder seg.

– Dette er ikke den type fortelling som går fra fødsel til død, sier Kidman – som synes den fortette stemningen i filmen ga energi.

– Da jeg fikk manuset sendt til meg, kunne jeg ikke legge det fra meg. Jeg vil at alle skal lese det, det er et mesterverk, utdyper hun.

Utfordret ham

Skuespilleren erkjenner at hun trolig ikke var den enkleste å arbeide med under filminnspillingen, hun slet nemlig med å finne fram til rollefiguren sin.

– Jeg var nok skikkelig vrien, jeg utfordret Aaron men han vaklet aldri. Han trodde på meg ettersom han hadde denne visjonen og så for seg hvordan han ville ha det. Problemet var at det tok litt tid for meg å levere det.

Det er ikke bare privatpersonene Lucille Ball og Desi Arnaz som skildres i filmen. Også scener fra «I Love Lucy» gjenskapes, noe som gjør at Kidman og Bardem måtte spille på ulike strenger i filmen.

– Lucy-greiene var enklere. Det er en mer overdrevet figur med sminke, leppestift og høyt hår. Lucille Ball på sin side var noe helt annet, forteller Kidman – mens Bardem fant det lettere å finne fram til Desi Arnaz.

I hans øyne har Arnaz i ettertiden fått et litt ufortjent dårlig rykte.

– Han hadde selvtillit, men samtidig var han en veldig støtte for kona. Han klarte seg gjennom det meste ved hjelp av humor og spøkefullhet, mener skuespilleren.