KI bekymrer skuespillere

Digitale dobbeltgjengere og falske trailere: KI-bruk bekymrer Hollywood-skuespillere.

Manusforfatterne i Hollywood har vært i streik i én måned, og bruk av kunstig intelligens har vært et av temaene. Det er også hovedagendaen når fagforeningen for skuespillerne møter studioene til forhandlinger i denne uka.

Den siste tiden har falske trailere gått viralt på nettet. Flere av dem viser fiktive Wes Anderson-filmer som tar opp i seg elementer fra «Star Wars», «Harry Potter» og «Ringenes Herre»-universene, med kjente skuespillere som Bill Murray, Scarlett Johansson og andre kjente Anderson-skuespillere.

Skaper bekymring

De er laget av amatører ved hjelp av kunstig intelligens (KI). Og dette skaper dyp bekymring i Hollywood for tiden. I neste uke møter fagforeningen for skuespillerne, SAG-AFTRA, filmstudioene til de årlige forhandlingene. KI-bruk vil være et av hovedtemaene, skriver Reuters.

Foreningen ønsker at skuespillerne skal kunne kontrollere bruken av såkalte digitale dobbeltgjengere og sikre at skuespillerne blir kompensert riktig.

– Skuespillernes navn, utseende, stemme og persona – det er levebrødet deres. Det er ikke rettferdig at selskaper forsøker å utnytte dette og ikke kompensere, sier forhandlingsleder Duncan Crabtree-Ireland.

40 år yngre og evig liv

Writers Guild of America (WGA), foreningen for manusforfattere, har vært i streik siden 2. mai. Konflikten bunner i lønn – men også nettopp bruken av KI, til eksempelvis å generere filmmanus.

Skuespillere som Tom Cruise og Keanu Reeves har allerede blitt «ofre» for såkalte deepfakes, hvor ansiktet er gjenskapt i filmer de aldri har vært en del av. Reeves har omtalt teknologien som «skremmende».

Noen skuespillere har godkjent KI-bruk ved enkelte tilfeller. I den kommende «Indiana Jones»-filmen ser vi Harrison Ford fremstå 40 år yngre i noen av scenene, nettopp ved hjelp av KI.

James Earl Jones (92) har godkjent at hans ikoniske Darth Vader-stemme kan gjenskapes etter hans død. Og Carrie Fisher, som gikk bort i 2019, figurerte i enkelte scener i «The Rise of Skywalker» i 2019 – etter hennes død, med godkjenning fra datteren.

Frykter resirkulering og mangel på nyskapning

Manusforfatterne og skuespillerne frykter scenarioer hvor filmstudioene tar i bruk KI for å kutte kraftig i kostnadene på bekostning av alle som jobber i filmproduksjonene.

Og de ønsker en ordning på plass raskt, før KI blir brukt i utstrakt grad.

Produsent, manusforfatter og skuespiller Justine Bateman advarer dessuten om at dersom filmstudioene lar KI-bruken gå for langt, vil dette resultere i at tidligere underholdnings-uttrykk blir resirkulert om og om igjen – uten at det kommer nyskapende ting.

– Jeg vil ikke leve i en sånn verden. Hva vil da bli den neste filmsjangeren? Den neste musikksjangeren? Du kommer aldri til å se noe slikt dersom man bruker KI.