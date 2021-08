Deichman Bjørvika kåret til verdens beste folkebibliotek. – Dette er enormt, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Oslos nye hovedbibliotek ble i dag tildelt den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLAs pris for Årets folkebibliotek 2021.

– Dette er enormt. Denne prisen er det endelige beviset på at Oslo har gitt sine innbyggere et hovedbibliotek i verdensklasse. Deichman Bjørvika er kronen på et omfattende og langsiktig arbeid med bibliotekutvikling i Oslo, og i dag vil jeg spesielt takke alle mine kollegaer som har jobbet så hardt og så lenge for dette og alle politikere i Oslo kommune som har forstått betydningen av biblioteket og satset på det, , sier biblioteksjef Knut Skansen.

– Veldig stolt

– Denne prisen er en anerkjennelse av alt de og Oslo kommune har gjort for folk i hovedstaden vår. Både som biblioteksjef og som osloborger gjør dette meg veldig stolt, sier Skansen.

Prisen Årets folkebibliotek går hvert år til verdens beste nybygde folkebibliotek. Blant kriteriene er funksjonell arkitektur, kreative IKT-løsninger og digital utvikling i samspill med lokal kultur.

– Jeg er veldig stolt av biblioteket vårt og at vi kåres til verdens beste. Å ha gode bibliotek er noe av det viktigste vi kan gjøre for å utjevne forskjeller og inspirere folk til å leve gode liv. Vi vil at ennå flere skal oppdage hvor bra det er å bruke bibliotekene og jeg vil si takk til Deichman for at dere vinner både priser og folks hjerter, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

Iherdig innsats, mening og liv

– Hadde det ikke vært for den iherdige innsatsen som Deichmans ansatte legger ned hver dag, hadde vi aldri vunnet denne prisen. De deler æren for dette med arkitektene, med Oslo kommune, og med alle menneskene som hver dag bruker Deichman Bjørvika og fyller Oslos hovedbibliotek med mening og liv, sier avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika, Merete Lie.

Teknologiselskapet Systematic er hovedsponsor for prisen. Prisen ble delt ut i dag under IFLAs digitale årskongress.

Deichman Bjørvika konkurrerte med fire andre biblioteker om prisen: Marrickville Library i Australia, Het Predikheren i Belgia, Ningbo New Library i Kina og Forum Groningen i Holland.

Andre utmerkelser

Deichman Bjørvika åpnet dørene 18. juni 2020 og er tegnet av arkitektkontorene Lundhagem og Atelier Oslo.

Deichman Bjørvika har allerede vunnet flere priser og utmerkelser:

Årets bibliotek 2020

Trend Brand of the Year 2020

Betongtavlen 2020

DOGA-merket for design og arkitektur

Diplom – Norsk Lyspris – Innendørsprosjekt