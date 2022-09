Kapittel er tilbake for fullt

– Det har vært veldig kjekt med flere fulle saler og ordentlig festivalstemning på Sølvberget igjen, sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal.

– Kunsten og kulturen er gnisten som får oss til å se verden i et nytt lys, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen da hun åpnet årets Kapittel. Nå melder festivalen om solide besøkstall og tankevekkende møter med nasjonale og internasjonale forfatterstjerner.

Gjennom fem fullstappa festivaldager har publikum fått sterke, morsomme, nære og tankevekkende møter med nasjonale og internasjonale stjerner.

– Ordentlig festivalstemning igjen

Årets Kapittel ble arrangert fra 21. – 25. september med temaet Brudd. Besøkstallet endte på hele 10.441, fordelt over 130 arangementer, hvor publikum møtte hele 150 forfattere.

– Det har vært veldig kjekt med flere fulle saler og ordentlig festivalstemning på Sølvberget igjen, sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal.

– De to siste årene har vi operert med halv publikumskapasitet. I år har det stort sett vært godt besøk på alle de 130 arrangementene, og det er gøy at publikum setter pris på hele bredden i programmet, sier Risdal.

Sterke og varme møter

Årets festivaltema Brudd har blitt belyst fra ulike sider.

– Bruddene i Europa har naturlig nok preget årets Kapittel, men vi har også feiret folkekjære Tore Renberg og Tønes 50 år med bursdagssang og baluba. Og så var det selvsagt gøy å slå Pelikanen forlag i fotball, sier Risdal.

Festivalsjefen trekker også frem andre populære programposter

– Det ble en sterk opplevelse da Abida Raja fortalte om sin modige frihetskamp foran et publikum for første gang, og hun ble møtt med stående applaus. Kjendis-terapeutene Sissel Gran, Frode Thuen og Catrin Sagen har gitt oss gode samlivsråd for alle livets faser, og store forfatternavn som Sara Stridsberg, Sofi Oksanen, Kim Leine og Per Petterson har gitt oss sine perspektiver på livets mange brudd.

– Kapittel er lagarbeid

– Årets Kapittel har vært en fest fra ende til annen. De internasjonale forfatterne gjorde spesielt inntrykk på meg i år. Forfattere som Andrej Kurkov og Warsan Shire hjelper oss å løfte blikket ut mot verden. Det trenger vi, sier bibliotek og kulturhussjef Anne Torill Stensberg.

Regionens barn og unge har også fått være med på festen. Nær 3300 barn og unge har deltatt på Kapittel-arrangementer på Sølvberget, Kvenevik bydelshus, Garborgsenteret og skolene på Finnøy og Rennesøy. På Sølvberget var et av høydepunktene Barnebokbadet med Agnar Lirhus, der tre elever fra Hafrsfjord skole intervjuet forfatteren på sine egne premisser.

I frivillighetens år har hele 85 frivillige i alle aldre bidratt til å gjennomføre festivalen, og stått på fra tidlig morgen til sent på kveld.

– Å bli kjent med så mange positive og engasjerte frivillige er noe av det kjekkeste med å lage festival. Kapittel er lagarbeid, og jeg er veldig stolt over hva vi har fått til sammen, sier Siri Odfjell Risdal.