82 000 besøkende på Bokmässan

– Det er herlig følelse at publikum er tilbake og stemningen har vært magisk, sier messesjef Frida Edman.

Bokmessen i Göteborg er over for denne gang – den første fysiske messen etter pandemien. Fasiten viser at Bokmässan kommer sterkere ut av pandemien, selv om de har færre gjester enn i 2019. Det melder Svensk Bokhandel.

Rett etter dørene stengte, viste besøkstallene at 82 156 publikummere hadde tatt turen innom i løpet av messens fire dager. Dette er noe lavere enn 2019 sine 86 132. Men 2022 har ett ess i ermet.

Nytt av året er nemlig at messen har blitt avholdt digitalt samtidig som fysisk. Regner man med de rundt 7 000 digitale gjestene, går Bokmässan sterkere ut av pandemien.

– Mange har oppdaget Bokmässan Play under pandemien og har valgt å ta del i programpostene også i år. Men vi ser også at veldig mange av dem som har sett programpostene digitalt de to siste årene, har deltatt fysisk nå, sier Edmann.

Neste års bokmesse går av stabelen 22. til 25. september, og vil ha to tema: «Judisk kultur» og «Staden».