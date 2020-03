Kanonår for Fontini

2019-TALLENE: Millionene fortsetter å trille inn hos Fontini, som leverer både bokhandel- og bibliotek-favoritter.

– Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyde med fjoråret. Helt siden oppstarten i 2013 har Fontini leverer veldig gode tall, sier en glad forlagssjef Lindy Andersen.

I disse urolige tider kan det være godt å ha med seg et prima fjorår i baklomma. Fontini kan presentere et 2019-regnskap med en omsetning på 16,8 millioner og et «driftsresultat» på cirka 4,8 millioner etter overheadkostnader til Cappelen Damm.

Selvstendig imprint

– Hvordan merker dere forskjellen på å være en del av et større hus, kontra det å være soloseilere med full frihet og vind i håret?

– Det går fint. Fontini er, sammen med Flamme, selvstendige imprints i Cappelen Damm-huset. I praksis fungerer det aller meste som før vi ble kjøpt opp. Lene, Kristian og jeg står for det redaksjonelle, produksjon, salg og markedsføring selv. Så har vi god avlastning på royalty og økonomi – og en skikkelig bra kantine. Utfordringen i det daglige er selvfølgelig å ikke bli for involvert i alt det spennende som skjer ellers på huset.

De nevnte «Lene og Kristian» er salgs- og markedssjef Lene Løver og redaktør Kristian Baardsen. Simon Stranger har permisjon i hele 2020.

Bibliotek-suksess

I fjor gjorde Fontini nærmest «rent bord» på barnebokfronten hos bibliotekene:

– Utlånsstatistikken på norske bibliotek viser at Fontinis utgivelser er blant de aller mest leste barnebøkene i Norge. 7 av 10 på topp kommer fra vårt lille forlag på tre personer – det syns vi er ganske rått, sier Andersen.

– Hva er nøkkelen til utlånssuksessen deres?

– Bibliotekarene gir oss tilbakemelding om at når barna selv skal velge blir det ofte en Fontini-bok, og de låner ofte samme bok mange ganger for å lese deg igjen og igjen. Samtidig ser både lærere og foreldre kvaliteter i bøkene våre. De brukes til lesetrening og undervisning. Vi bruker mye ressurser på å velge de titlene som både treffer barna på hjemmebane og har høy kvalitet.

Se bibliotekstatistikken her

Vil toppe til jul

Lindy Andersen er også godt tilfreds med hvordan forlagets serier, småbarnsbøker og faktabøker presterer i bokhandel:

– Vi ser faktisk en økning i breddesalg, ikke bare bestselgerne. Våre nye satsninger som Kokotopia blir tatt godt imot, mens bestselgerne Gutta i trehuset og Amuletten stadig er barnas favoritter.

– Hvis du skal løfte frem en 2020-utgivelse vi kan se frem til?

– Gutten, muldvarpen, reven og hesten av Charlie Mackesy. En nydelig gavebok til lesere i alle aldre – med et budskap som er viktigere enn noensinne. I all beskjedenhet satser vi på at denne topper alle bestselgerlistene til jul – slik den gjorde i England og USA i 2019. Denne kommer på norsk i oktober.

Tegneserie-bølge

– Ser du noen trender der ute, er det noe unge lesere etterspør mer av?

– Tegneserier, tegneserier og tegneserier! Vi ser også en ny interesse for sakprosa til de yngre. Barna og unge har blitt mer kresne og beviste på det visuelle.

– Ingen barnebokmesse i Bologna i år – hvilken betydning får det?

– Vi får kommunisere så godt vi kan på nett, koke noen digge pastasauser og lese manus i godstolen hjemme. Jeg tror det går helt fint for de aller fleste. Så får vi ta igjen det sosiale neste år.

Og kommer man seg ikke på hytta med ungene, så er det jo fullt mulig å reise til gutta i trehuset.

Hovedfoto: FONTINI-TRIO: Lene Løver, Lindy Andersen og Kristian Baardsen.