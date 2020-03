Blir ny direktør i Forleggerforeningen

Heidi Austlid overtar som ny direktør i Forleggerforeningen etter Kristenn Einarsson.

– Heidis forståelse for det nødvendige samspillet mellom samfunn, teknologi og forretning vil tilføre vår bransje nye perspektiver og bidra til at vi blir enda bedre rustet for utfordringene som venter, sier styreleder i Forleggerforeningen Edmund Austigard.

Heidi Arnesen Austlid er ansatt som administrerende direktør i Den Norske Forleggerforeningen. Hun kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge og har lang og bred erfaring fra teknologisektoren, kunnskapssektoren og bransjeorganisasjon.

Solid erfaring fra IKT-næringen

Forleggerforeningen forteller at de har sett etter en profil som kan bidra til å styrke foreningens posisjon som premissleverandør for litteraturpolitikk, og samtidig være pådriver for videreutvikling innenfor utdanningsfeltet. Da de fant Heidi forteller foreningen at de ikke var i tvil om at det var henne de ønsket i stillingen, grunnet hennes solide erfaring fra flere ulike bransjeorganisasjoner og et spennende fremtidsfokus.

Austlid har i IKT-Norge jobbet med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, og drevet politikkutvikling inn mot Stortinget, Regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. I hele sitt yrkesliv har hun jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Vil være en tydelig aktør

Selv sier Austlid at hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Hun syns det er særlig spennende fordi forlagsbransjen gjennom mange år har hatt en viktig posisjon i samfunnet og at bransjen nå står foran en unik mulighet til å utvikle rollen, og bli en enda mer sentral aktør innenfor kultur og kunnskapsfeltet. Videre sier Austlid at hun tror at bransjen kommer til å møte på mange utfordringer fremover og at hun og Forleggerforeningen skal sørge for å være en tydelig aktør for medlemmene i tiden som kommer.

Austlid vil tiltre 1. september. Fra samme dato vil nåværende direktør, Kristenn Einarsson, gå over i rollen som strategisk rådgiver og videreføre ansvaret for det internasjonale arbeidet.