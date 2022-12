Håper på flere ungdomslesere

LUKE 9: Hanne hos Geilo Bok ønsker for 2023 er at ungdom leser mer enn i 2020, og at folk kommer seg ut på forestillinger og arrangement igjen.

Hanne Haatuft har travle dager som bokhandler på Geilo. Ved siden av dette, er hun også varaordfører for Høyre i Hol kommune. For det nye året håper hun på flere unge kunder i butikken. – Hvor tilbringer du jula i år? – Den blir tilbragt hjemme på Geilo. – Det blir ikke jul uten … hva? – Tre nøtter til Askepott på julaften. – Hva har vært årets store leseopplevelse for deg? – Reise med Ål av Torolf Kroglund. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år? – Secret life of cows av Rosamund Young, Begynnelsen til alt av David Graeber og David Wengrow og Kniven i ilden av Ingeborg Arvola. – Beste julegaven du noensinne har fått? – Klokka mi! – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023? – Her er jeg usikker her gitt. Men jeg håper det blir at ungdom leser mer i 2023 enn i 2020. – Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært? – Kildens utspring av Ayn Rand. – Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge? – At folk kommer seg ut på forestillinger og arrangement igjen, minst like mye som før korona – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott? – Askepott.