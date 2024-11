Jubler for alternativt budsjett

NFFO, Bibliotekforeningen og Litteraturhuset i Oslo jubler over SVs alternative statsbudsjett – hvor partiet tilgodeser hele 48 millioner til lesing.

«Barn og unge i Norge leser mindre og har langt dårligere leseferdigheter enn før. Det er ikke alle som har tilgang til bøker hjemme, og utvalget på biblioteker varierer veldig. Vi styrker satsingen på skolebiblioteker, på innkjøpsordningene til bibliotekene og litteraturhusene i Oslo og Bergen», skriver SV i sitt alternative statsbudsjett.

De vier 48 millioner til «Språk, litteratur og lesing». Det er 8 millioner mer enn hva den sittende regjering har viet.

I statsbudsjettet for 2025 har regjeringen foreslått å sette av 20,1 millioner kroner i nye midler til litteratur og lesing i 2025, i tillegg til 23,3 millioner kroner fra tippemidlene.

– Veldig gledelig

– Det er veldig gledelig at SV går inn for å styrke innkjøpsordningen for sakprosa for voksne, sier Arne Vestbø til Bok365.

I det alternative statsbudsjettet foreslår SV å tildele innkjøpsordningen for sakprosa hele 15 millioner kroner.

– Innkjøpsordningene for litteratur er viktige virkemidler for å sørge for at hele befolkningen har tilgang til et mangfold av litteratur, som bidrar til leseferdigheter og leselyst. Innkjøpsordningene for sakprosa har vært underfinansiert i mange år, og NFFO jobber kontinuerlig for økte bevilgninger. Vi er derfor glade for at SV som parti tar ansvar for å bringe sakprosa til lesere i hele landet, og er enige med oss i at ordningen må styrkes betraktelig. Så håper vi at de får gjennomslag i forhandlingene med regjeringen, sier Arne Vestbø, leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Skolebibliotekene på sin side blir støttet med 14 millioner kroner i det alternative budsjettet.

– Dette representerer en økning sammenliknet med dagens situasjon. Det er veldig positivt at SV anerkjenner hvor viktig rolle skolebibliotekene spiller for å få barn og unge til å lese. Vi er kjempebekymret for den varierende kvaliteten på skolebibliotekene rundt omkring i landet, så det er et klart behov for flere bøker på disse bibliotekene, sier Helene Voldner, leder i Bibliotekforeningen.

Hun fortsetter:

– At SV i tillegg foreslår økte midler til andre innkjøpsordninger, viser også at de ser viktigheten av å styrke folkebibliotekene. Vi håper SV tar dette med inn i budsjettforhandlingene, nemlig viktigheten av å få med hele befolkningen på lesing.

Voldner forteller at Bibliotekforeningen arbeider i herdig frem mot det reviderte statsbudsjettet:

– Nå jobber vi aktivt med å etablere dialog med politikere fra flere partier, slik at de blir godt informert om feltet vi kan best.

Litteraturhuset klapper i hendene

– Vi er utrolig glade for at Kathy Lie og hele SV viser at de så tydelig ser verdien av arbeidet vi gjør. Oslo og Bergen er to byer med mye barnefattigdom, og litteraturhusene gjør en vesentlig innsats for barn og unge i våre byer, sier leder ved det nasjonale Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza, til Bok365.

Hun legger til at Litteraturhuset i Oslo når alene 9000 barnehagebarn og 30 000 skolebarn og ungdom gjennom skolebesøkene, og at etterspørselen er massiv og økende. I år klarer ikke Litteraturhuset å nå over alle som ønsker å komme.

– I høst har vi og laget egne skreddersydde opplegg for spesialskoler, barn med multifunksjonshemming og på autismespekteret. Dette er en gruppe som har forsvinnende lite tilbud, så det ble svært godt mottatt både blant skolene og foreldrene. Dette er et tilbud vi kan styrke om SV får gjennomslag for disse midlene, sier Kaluza.

I SVs alternative statsbudsjett er det viet 1 millioner kroner til Litteraturhuset i Oslo og Bergen. Dette er 500 000 mer enn hva de nå er tilgodesett i regjeringens budsjett. Grunnen til at det «kun» er litteraturhusene i storbyene som mottar 1 million, er fordi de øvrige litteraturhusene har i regjeringens statsbudsjett fått en økning i midlene. Bergen og Oslo er de eneste som opplever reelle, og drastiske, kutt i denne stortingsperioden.

– Vi vet Regjeringen ønsker å satse mer på litteraturformidling og lesetiltak, og ikke minst gjøre en innsats for de som faller utenfor også i byene, så håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir med på løftet som er foreslått her. Det ville betydd så mye for tilbudet vi kan gi til storbybarna, sier Kaluza.