Joof er blant de nominert til Ibsenprisen

Årlig deler Skien kommune ut Den nasjonale Ibsenprisen, Norges eneste pris som går til tekster skrevet for teaterscenen. Her er de nominerte.

Prisen er på 150 000 kroner, i tillegg får vinneren en statuett laget av billedkunstneren Nina Sundbye. Tekstene som nomineres må ha hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

Juryen, som består av Nora Evensen fra Norsk teaterlederforum, Rania H. Broud fra Norsk kritikerlag, Endre Sannes Hadland fra Norske dramaturger, Anne Karen Hytten fra Norsk Sceneinstruktørforening, Jesper Halle fra KHIO og Bo Anders Sundstedt i Skien kommune har nå nominert tre teaterstykker.

De nominerte:

Jordbær av Nelly Winterhalder

Nå av Demian Vitanza

De må føde oss eller pule oss for å elske oss av Camara Lundestad Joof

Begrunnelse:

«Winterhalder kaller Jordbær en skilsmissesyklus for barn og voksne. Teksten balanserer på en sår, humoristisk og poetisk line og vokser med styrke og innsikt etter hvert som barnet gjennomlever og prøver å fatte en stor og ordløs sorg der hun beveger seg mellom de to som hun hører til, men som ikke lenger hører til hverandre. Teksten er fokusert, den overrasker oss og vi kjenner oss igjen mens historien langsomt vokser frem. Den er skrevet med letthet og lekenhet og samtidig med stor formmessig konsekvens. Det er ganske enkelt en perle av en tekst, som på usentimentalt vis treffer de såreste punktene i oss og samtidig lar oss sitte igjen med en smak av modne jordbær i munnen og en visshet om at frø som plantes og stelles klarer seg godt.»

«I NÅ møter vi en ung teatergruppe som kastes ut i deres egen fremtid, hvor de i intense øyeblikk opplever seg selv og hverandre både her og nå, og som voksne med et levd liv bak seg. Demian Vitanza setter tiden i spill på mesterlig vis, og skriver seg med en uanstrengt selvfølgelighet gjennom store hendelser og livsvalg som spilles frem i en

oppriktig søken etter dypere mening. Teksten tar unges lengsel etter identitet og tilhørighet på dypeste alvor, og kommer dem i møte ved å benytte dramatikkens unike mulighet til å åpne nye rom for innsikt og erkjennelse. NÅ vekker oss og beveger oss, og viser hvordan både ekte teaterkunst og levd liv vokser ut fra det nakne nået.»

«De må føde oss eller pule oss for å elske oss er vittig og selvransakende inntil det utmattende idet den skrur seg inn i et landskap hvor erfaringer med interseksjonell rasisme, tokenisme og møter med uforstand og dumskap kommer til uttrykk gjennom

humor, raseri og satire som dreier definisjonsmakten vekk fra majoriteten. Teksten er kompleks, selvkommenterende og med en sterk vilje til å blottstille opplevelsen av å stå i et norsk samfunn som melaninrik og være kommet til et punkt hvor integreringen går i ring. Karakterene leter etter svar, mening og løsninger, og samtidig er det som teksten også leter etter sin form i en veksling mellom scener, betraktninger og monologer.»

Utdeling

Ibsenprisen 2022 deles i år ut under en et åpent arrangement i regi av Sølvåren Ibsen formidlingssenter, på Ibsenhuset i Skien mandag 21. mars kl. 18:00.