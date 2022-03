Ærefull Norli-nominasjon

Norli Universitetsgata er nominert til London Bookfairs internasjonale bokhandlerpris.

I dag kom beskjed om at Norli Universitetsgata er kortlistet til London Bookfairs høythengende The Bookstore of the Year Award. Prisen deles ut under London bokmessen i april.

De tre nominerte bokhandlene på kortlisten er:

La Mistral (Madrid, Spania) Norli Universitetsgata (Oslo, Norge) Rahva Ramat Viru Store (Tallinn, Estland)



Markedssjef i Norli, Caroline Heitmann er naturlig nok stolt over nominasjonen:

– Det er utrolig gøy og en veldig stor ære. Særlig siden bokhandelen har utviklet seg de siste årene. Vi har blant annet fått et eget event-rom med mulighet for arrangementer. Jeg synes butikken er blitt så flott at en nominasjon er godt fortjent.

– Norli Universitetsgata er Norlis flaggskip og har blitt et møtested for bransjen og forfattere. Det er mye kulturaktivitet her med forfattere som er innom og signerer.

Etter at bokhandelen var med i Verdens verste menneske har det begynt å komme filmturister til butikken, forteller Heitmann, – Norli i Universitetsgata er nye Notting Hill.