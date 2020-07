Joda: Jojo, Jo og Jon på romantoppen

Jojo Moyes står bak den mest populære skjønnlitterære boken i Norge det siste tiåret. Se topp 100-listen her.

– For lille Bastion har det vært et eventyr som har betydd utrolig mye, sier forlagssjef i Anja Marheim om Jojo Moyes suksess Et helt halvt år. Les hele intervjuet med forlagssjefen om suksessen her.

Ikke uventet har Aschehougs maskineri rundt Jo Nesbø gitt langsiktige resultater og er den bestselgende krimforfatteren dette tiåret. Nesbø har både plass nr 2, 3, 8 og 10.

Skarpt fra Michelet

Den mest populære norske skjønnlitterære boken fra det siste tiåret, er derimot Jon Michelets En sjøens helt: Skogsmatrosen (Oktober). Han har to av bøkene i serien på topp ti og resten i den øvre del av lista.

– At dette verket har nådd så bredt ut i den norske befolkningen bekrefter hvor viktig det var at krigsseilernes store innsats under andre verdenskrig omsider ble løftet fram, sa forlagssjefen i Oktober, Ingeri Engelstad.

Topp 100 skjønnlitteratur – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utg.år 1 Jojo Moyes Et helt halvt år Bastion 2013 2 Jo Nesbø Politi Aschehoug 2013 3 Jo Nesbø Gjenferd Aschehoug 2011 4 Jojo Moyes Etter deg Bastion 2015 5 Jon Michelet En sjøens helt: Skogsmatrosen Oktober 2012 6 Jojo Moyes Den ene pluss en Bastion 2014 7 E.L. James Fifty Shades: Fanget Gyldendal 2012 8 Jo Nesbø Tørst Aschehoug 2017 9 Jon Michelet En sjøens helt: Skytteren Oktober 2013 10 Jo Nesbø Sønnen Aschehoug 2014 11 Victoria Hislop Tråden Schibsted 2012 12 Lars Mytting Svøm med dem som drukner Gyldendal 2014 13 Jon Michelet En sjøens helt: Gullgutten Oktober 2014 14 Jonas Jonasson Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant Vigmostad & Bjørke 2011 15 Elena Ferrante Mi briljante venninne Samlaget 2015 16 E.L. James Fifty Shades: Bundet Gyldendal 2012 17 Roy Jacobsen De usynlige Cappelen Damm 2013 18 Lars Mytting Søsterklokkene Gyldendal 2018 19 Jan-Erik Fjell Tysteren Juritzen 2010 20 Jon Michelet En sjøens helt: Blodige strender Oktober 2015 21 Khaled Hosseini Og fjellene ga gjenlyd Schibsted 2013 22 Vigdis Hjorth Arv og miljø Cappelen Damm 2016 23 Cecilie Enger Mors gaver Gyldendal 2013 24 E.L. James Fifty Shades: Fri Gyldendal 2012 25 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 2019 26 Jojo Moyes Fremdeles meg Bastion 2018 27 Jo Nesbø Panserhjertet Aschehoug 2009 28 Lori Lansens Reisen hjem Juritzen 2011 29 Victoria Hislop Hjemkomsten Schibsted 2009 30 Linn Skåber Til ungdommen Pitch 2018 31 Maja Lunde Bienes historie Aschehoug 2015 32 Lisa Aisato Livet - Illustrert Kagge 2019 33 Jon Michelet En sjøens helt: Krigerens hjemkomst Oktober 2018 34 Lars Kepler Stalker Cappelen Damm 2014 35 Jon Michelet En sjøens helt: Brennende skip Oktober 2016 36 Jo Nesbø Blod på snø Aschehoug 2015 37 Jojo Moyes Paris for én Bastion 2016 38 Linn Ullmann De urolige Oktober 2015 39 Lars Kepler Kaninjegeren Cappelen Damm 2016 40 Susan Abulhawa Morgen i Jenin Aschehoug 2010 41 Jørn Lier Horst Katharina-koden Gyldendal 2017 42 Elena Ferrante Historia om det nye namnet Samlaget 2015 43 Dan Brown Opprinnelse Bazar 2017 44 Cecilia Samartin Mofongo Juritzen 2010 45 Edvard Hoem Slåttekar i himmelen Oktober 2014 46 Jørn Lier Horst Jakthundene Gyldendal 2012 47 Roy Jacobsen Hvitt hav Cappelen Damm 2015 48 Shilpi Somaya Gowda Indias datter Juritzen 2011 49 Karl Ove Knausgård Min kamp: første bok Oktober 2009 50 Jo Nesbø Macbeth Aschehoug 2018 51 Cecilia Samartin Salvadorena Juritzen 2009 52 Dan Brown Inferno Bazar 2013 53 Jojo Moyes Jenta som ble igjen Bastion 2018 54 Simon Stranger Leksikon om lys og mørke Aschehoug 2018 55 Terry Hayes Jeg er Pilegrim Bazar 2014 56 Frode Øverli Pondus: Ti tette og en badehette Egmont 2010 57 Helga Flatland En moderne familie Aschehoug 2017 58 Kate Morton Den glemte hagen Schibsted 2009 59 Lars Saabye Christensen Byens spor: Ewald og Maj Cappelen Damm 2017 60 Jørn Lier Horst Blindgang Gyldendal 2015 61 Jørn Lier Horst Hulemannen Gyldendal 2013 62 Ren poesi Cappelen Damm 2015 63 Jamie Ford Hotellet på hjørnet av Bitter og Søt Pantagruel 2009 64 Cecilia Samartin La Peregrina Juritzen 2011 65 Jussi Adler-Olsen Marco-effekten Aschehoug 2013 66 Tatiana de Rosnay Saras nøkkel Bazar 2010 67 Frode Øverli Pondus: Fjorten av samme sorten Egmont 2015 68 Jørn Lier Horst Det innerste rommet Capitana 2018 69 Frode Øverli Pondus: Tretten pils og en kebab Egmont 2014 70 Frode Øverli Pondus: 15 tenner i en pose Egmont 2016 71 Monica Peetz Tirsdagsdamene: Reisen til Lourdes Bastion 2011 72 Jojo Moyes Over horisonten Bastion 2019 73 Jussi Adler-Olsen Journal 64 Aschehoug 2012 74 Victoria Hislop Øya Schibsted 2007 75 Jørn Lier Horst Når det mørkner Gyldendal 2016 76 Kate Morton Hemmeligheter Vigmostad & Bjørke 2013 77 Edvard Hoem Bror din på prærien Oktober 2015 78 Maja Lunde Blå Aschehoug 2017 79 Gregory David Roberts Shantaram Press 2008 80 Zeshan Shakar Tante Ulrikkes vei Gyldendal 2017 81 Josie Silver En dag i desember Vigmostad & Bjørke 2018 82 Frode Øverli Pondus: 11 i hatten Egmont 2012 83 Per Petterson Jeg nekter Oktober 2012 84 Jørn Lier Horst Vinterstengt Gyldendal 2011 85 Victoria Hislop Soloppgang Vigmostad & Bjørke 2014 86 Frode Øverli Pondus: 16 hjerneceller & dansefot Egmont 2017 87 Karin Brunk Holmqvist Potensgiverne Silke 2009 88 Frode Øverli Pondus: Den 12. mann Egmont 2013 89 Jussi Adler-Olsen Den grenseløse Aschehoug 2015 90 Camilla Läckberg Heksen Gyldendal 2017 91 Frode Øverli Pondus: 17 i nøtten Egmont 2018 92 Elena Ferrante Dei som flyktar og dei som blir Samlaget 2016 93 Catherine Isaacs Her, nå, alltid Bastion 2017 94 Jennifer Cody Epstein Maleren fra Shanghai Front 2010 95 Unni Lindell Djevelkysset Aschehoug 2012 96 Jan Guillou Brobyggerne Vigmostad & Bjørke 2011 97 Lars Kepler Lazarus Cappelen Damm 2018 98 Lucinda Riley Månesøsteren Cappelen Damm 2019 99 Elena Ferrante Historia om det tapte barnet Samlaget 2016 100 Gillian Flynn Flink pike Font 2013