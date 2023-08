– Jeg leste den på under 24 timer

DISSE ANBEFALER JEG: Chelsea ved Norli Kremmertorget slukte forsommerens store krimsnakkis.

På Norli Kremmertorget i Elverum har Chelsea jobbet i to år – og hun er klar på hvilke bøker kundene skal ha nå; feelgood.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg anbefaler en hvilken som helst feelgood bok, som passer godt når du sitter under teppet og hører på regnet ute. En soleklar sommer-favoritt hos meg i år var Leksjoner i god kjemi av Bonnie Garmus. Eller å lese de to første bøkene i Hekne-serien til Lars Mytting, for å forbedrede seg til Skråpånatta som kommer i høst.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Jeg gleder meg mest til Skråpånatta av Lars Mytting som kommer 15. september.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Den beste boken jeg har lest hittil i år er Den stille leieboeren, den var så spennende at jeg leste den ut på under 24 timer. Klarte ikke å legge den fra meg.