Japansk whisky til far

LUKE 1: Den beste julegaven Arne Lindmo har fått, var en svindyr japansk whisky fra sønnen på 7 år.

Så er ventetiden endelig i gang, og førjulstid betyr julekalender – også på Bok365. Bak første luke finner vi forfatter Arne Lindmo.

Han debuterte tidligere i år med første bok i barnebokserien Trollheim, Kråkeslottets hemmelighet. Nylig ble boken tildelt Arks Barnebokpris, og vil nok sikkert befinne seg under mange trær om en knapp måned – forfatteren vil personlig sørge for noen av dem.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hjemme på Stovner i Oslo for det meste, men på selve julaften så spiser vi hos min tante borte på Lindeberg.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Ingen jul uten julemarsipan, klementiner, ekte juletre i stua og Tre nøtter til askepott … og en jul uten julegaver ville også ha vært litt stusselig …

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg jukser og svarer i tre kategorier, All Systems Red av Martha Wells (science fiction), Curtain: Poirot’s Last Case av Agatha Christie (klassisk krim) og One-Punch Man (manga).

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg gir nok bort en del av mine egne, Kråkeslottets hemmelighet og Hevneren fra Helheim, og i tillegg Kniv: håndverk, tradisjon og den norske folkesjela av Thomas Winje Øijord til min far, som er over gjennomsnittet interessert i å lage sine egne kniver. Dessuten så gir jeg bort Dyrenes oppfinnelser til de med barn i riktig alder.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Som barn var det da hele slekta spleiset på en «Super Nintendo», jula 1992, og med spillet «Super Mario World». Det var stas! Som voksen var det da sønnen min på da 7 år kjøpte (via mora) en svindyr japansk whisky til meg (Nikka Coffey Malt) for sine egne sparepenger, fordi jeg en gang på vinmonopolet hadde sagt at det var min favoritt, men at den var altfor dyr til at jeg hadde råd til å kjøpe den!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Håper at alle kommer til å snakke om hvor fantastiske Trollheim-bøkene er og at de bare blir bedre og bedre for hver utgivelse! Men å håpe er vel ikke det samme som å spå … la oss si … at Trond Giske gir ut ei sjokkerende bok hvor han avslører renkespillet på bakrommet den tiden han vandret i maktens korridorer.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Ouch, vanskelig spørsmål. «Hjelp, vi blir tjukkere: Hvorfor, og hva kan du gjøre med det?» Av Gary Taubes, for elever på videregående skole, da jeg tror det ville ha reddet helsa til mange fremtidige overvektige (som kanskje er viktigere enn det meste på pensum, egentlig). Boka prøver ikke å selge en bestemt diett, men forklarer samspillet mellom mat og kroppskjemi, og er basert på et bredt spekter av forskning og historisk analyse.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg ønsker at det blir fred i Ukraina og at prisene på mat, strøm og bensin slutter å skyte til himmels … for da får vi råd til å kjøpe flere bøker! Yeah!

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– På julaften må det bli Tři oříšky pro Popelku, men ellers på året ville jeg valgt Donald.