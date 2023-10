Jaffery hyller Fosse: – Det er så velfortjent

Forfatter og dramatiker Jon Fosse (64) tildeles verdens gjeveste litteraturpris. Det er 96 år siden sist en norsk forfatter mottok prisen, da var det Sigrid Undset. For første gang går prisen til en forfatter som skriver på nynorsk.

Kulturministeren, som selv er kjent for å være en ivrig støttespiller for kunst og kultur, har uttrykt sin store glede og stolthet over Jon Fosses anerkjennelse.

– Dette er en historisk dag for det nynorske språket og den nynorske litteraturen, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap) om nobelprisen til Jon Fosse.

– Gratulerer så mye til Jon Fosse! Denne prisen henger høyest av alle og er så velfortjent, sier Jaffery til NTB.

– Hele Norge gratulerer!

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har store ord på den historiske dagen.

– Hele Norge gratulerer og er stolte i dag. En stor anerkjennelse av et enestående forfatterskap, som gjør inntrykk og berører mennesker over hele verden, sier Støre.

– En av våre største nålevende nordmenn

Høyre-leder Erna Solberg mener litteraturprisen i Nobel gjør Jon Fosse til en av de største nålevende nordmenn.

– Jeg vil gratulere Jon Fosse så mye med Nobels litteraturpris, skriver Solberg i en e-post til NTB.

– Det er en historisk tildeling og et gjevt selskap han blir del av. Forfatterskapet hans har allerede berørt folk over hele verden. Dette vil bidra til at litteraturen hans blir lest av enda flere. Denne prisen gjør Jon Fosse til, uten tvil, en av våre største nålevende nordmenn, sier hun.

– Diskutert i flere år

Sjefen for Det Norske Teateret, Erik Ulfsby, kaller tildelingen for en milepæl for hele kulturlivet, og for litteraturen og teateret.

– Det er et enestående forfatterskap som vi er så stolte over å få ta del i, sier teatersjefen, som ble hentet ut fra prøvene til stykket «Frost» for å få nyheten.

– Dette er jo ikke helt uventet, det har vært diskutert i flere år, og nå skjer det endelig. Det er så ufattelig fortjent, sier Ulfsby til NTB.

Teatret har nettopp avsluttet Fosse-festivalen. Siste forestilling av stykket Oresteia går førstkommende lørdag.

– Det kan kanskje bli en naturlig anledning for feiring, sier Ulfsby, som foreløpig ikke har fått områdd seg.

Men Det norske teatrets nettsider er allerede oppdatert med at stykket er skrevet av nobelprisvinner Jon Fosse