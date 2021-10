Her er Prix Voltaire-finalistene

– De risikerer sin frihet og sine liv for publiseringsfriheten, sier Kristenn Einarsson.

Nominasjonene til IPAs (International Publishers Association) årlige pris Prix Voltaire er nå klare. IPAs «Freedom to Publish»-komité nominerer forlag eller andre utgivere som gjennom sitt arbeid trosser trusler, undertrykkelse og trakassering for publiseringsfriheten.

– De nominerte fortjener vår internasjonale støtte og minner oss på hvorfor ytringsfrihet er så viktig. Disse fem eksepsjonelt sterke kandidatene har risikert og vil fortsette å risikere deres frihet og liv for publiseringsfriheten, sier Kristenn Einarsson, lederen i IPAs «Freedom to Publish»-komité.

De nominerte

Dar Al Jadeed Publishing House har siden 2000 utgitt betydelige upartiske kulturelle verk i Libanon. I februar i år ble en av grunnleggerne, Lokman Slim, drept etter å ha levd med trusler i flere år.

Uavhengige hviterussiske forlag (Independent Belarusian Publishers) som stadig opplever trakassering fra myndighetene i form av ransakinger, sensur, nedstengte bankkontoer og beslaglagte bøker.

Mikado Publishing i Tyrkia har i flere år utgitt bøker for barn, gjerne oversatt sakprosabøker, og dette har ført til at forlaget er anklaget for uanstendighet. Saken foregår nå i Tyrkias lagmannsrett.

Bokhandelen Samir Mansour (Samir Mansour Bookshop for Publishing) holdt til i Gaza i over 20 år før den i mai ble ødelagt under israelske missilangrep. Bokhandelen rommet titusen bøker på forskjellige språk, med temaer som filosofi og kunsthistorie, og var en viktig del av lokalsamfunnet.

Raul Figueroa Sarti i Guatemala ble tvunget til eksil i Costa Rica på bakgrunn av hans politiske engasjement. I 1993 vendte han tilbake og grunnla forlaget F&G Editors. Sarti arbeider med å fremme organisering av uavhengige forlag i Mellom-Amerika.

Prisen deles ut under den internasjonale bokmessen i Guadalajara i Mexico i slutten av November.