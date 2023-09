Inviterer til lesetime

Denne fredagen inviterer Foreningen !Les til "Lesetimen", og oppfordrer alle til å sette av en time til å lese.

– Med Lesetimen markerer vi FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet. Vi håper alle som kan bruker minst en time på å lese fredag 8. september klokken 1900. Det kan være høytlesing med barna eller en god bok for seg selv, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1946. Dagen skal minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning. Dagen markerer også at arbeidet med å fjerne analfabetisme er en del av livslang læring og en del av å bygge et bærekraftig samfunn.

– Som i fjor oppfordrer vi også til høytlesing og litterær aktivitet i skoler og barnehager, og i bibliotek og lesekiosker rundt omkring i landet under Lesetimen, sier Røgler.

Foreningen oppfordrer også til å dele bilde av din lesetime i sosiale medier, under taggene #lesetimen og #readhour.