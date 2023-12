At poesien løftes fram

LUKE 9: Denne uka var det 20 år siden Arild Vedvik startet Poesiringen.

I desember 2003 mailet fastlege Arild Vedvik et knippe venner for å spørre om de hadde forslag til dikt han kunne henge opp på pasientrommene ved Hurdal RehabSenter. Responsen var meget god og Vedvik syntes han burde dele forslagene han hadde mottatt, men da kom det bare enda flere dikt. PoesiRingen var et faktum.

Tjue år senere er over 7 000 mailer med dikt sendt ut til mail-abonnenter og over 14 000 dikt er delt. På Facebook har PoesiRingen vært siden 2014, her har ringen nå 39 000 følgere.

Få har bidratt som Arild Vedvik for å holde lyrikkinteressen i hevd. I fjor ble det solgt hele 75 000 diktsamlinger her til lands.

Arild Vedvik forteller at diktstrømmen til den lille redaksjonen er økende, men at mer enn halvparten av alle dikt må avvises av plasshensyn. Vedvik innrømmer også at det drives en del språkvask og skrivehjelp til amatører med potensiale: – De fleste setter pris på det, men ikke alle.

– Hvor tilbringer du jula i år, Arild?

– Sammen med barn og barnebarn.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Mine nærmeste, juleevangeliet og pinnekjøtt.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– En dunjakke fra mine barn. Den har varmet meg gjennom mang en vinter.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Brynjulf Jung Tjønn sin sterke diktsamling: Kvit norsk mann, selv om den kom ut i fjor høst.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Forholdet mellom KI og litteraturens fremtid.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Kvit norsk mann.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At poesien løftes frem i vrimmelen av alt som skjer. I aviser, radio, TV.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Prøysen.