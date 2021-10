Inspirert av Amalie Skram

Gunnar Staalesen er aktuell med ny Varg Veum-bok. I ukas bokettersyn forteller han om sine egne helter.

Hvilke bøker er det som virkelig har betydd noe for norske forfattere? Det har Bok365 forsøkt å ta et dypdykk i. Og la det være sagt med en gang: Vårt nye tilskudd til spalte-floraen er heftig inspirert av en utmerket tilsvarende spalte i The Guardian. Denne uka har vi spurt forfatter Gunnar Staalesen, som i disse dager er bokaktuell med den nye Varg Veum-romanen, 2020. Post festum.

Boken jeg leser nå:

Hans Olav Lahlum: Sneen var ren.

Boken som forandret livet mitt:

Jeg kan vel ikke akkurat si at det finnes en bok som har forandret livet mitt, men da jeg leste min første Raymond Chandler-roman, The Little Sister, forstod jeg iallfall at det var krimforfatter jeg burde prøve å bli.

Boken jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet:

Margaret Millar: How Like An Angel, en perfekt kriminalroman.

Boken som har påvirket min skriving og mitt forfatterskap mest:

Amalie Skram: Hellemyrsfolket.

Boken jeg synes er mest undervurdert:

Aner ikke!

Den siste boken som fikk meg til å gråte:

Gråte er vel et for sterkt uttrykk, men Amalie Skrams Sjur Gabriel har alltid grepet meg sterkt.

Den siste boken som fikk meg til å le:

Jeg lo en del da jeg leste Pappa var nesten på Woodstock av Ane Barmen.

Boken jeg skammer meg over å ikke ha lest:

Den listen er for lang til at det er plass til den her.

Boken om mitt liv – tittel:

Blå Bergen Blues.