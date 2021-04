Rivertonprisen til Næss

Sven Petter Næss er tildelt Rivertonprisen for "Skjebnesteinen".

– Norsklæreren min hadde blitt sjokkert, sa Sven Petter Næss, da han i dag ble tildelt Rivertonprisen for Skjebnesteinen (Aschehoug). Utdelingen hadde denne gang trukket inn i Slottsparken og skjedde til tonene av fuglekvitter og pressluftbor.

– Det er utrolig stort å motta Rivertonprisen, som livslang krimleser henger den prisen høyt. At jeg selv skulle få den, hadde jeg ikke drømt om. Jeg ble kjempeglad da jeg ble nominert, og var i grunnen fornøyd med det. Dette er jo bare min andre krim, sier Næss.

– Hvorfor tror du at Riverton-juryen valgte å tildele deg prisen for nettopp denne boken?

– Oj, det er vanskelig å si. Jeg tror det kan være blandingen av klassisk politiroman og krim noir som traff godt denne gangen. Og så virker det som om Harinder Singh har slått an som karakter. I tillegg har nok miljøskildringene fra Edinburgh hjulpet. Det er jo en by som egner seg veldig godt for krim.

«Kriminalroman av beste merke»

Skjebnesteinen følger Kripos-etterforsker Harinder Singh, som må bistå familien sin, etter niesen hans blir bortført i Edinburgh. Samtidig får han hjelp av kollegaen Rachel Hauge i Norge, som finner en sammenheng mellom niesens kidnapping og et drap i Oslos narkotikamiljø noen måneder tidligere.

Rovertonjuryen har i år bestått av litteraturprofessor Hans H. Skei (leder), bokanmelder og forfatter Elin Brend Bjørhei, forfatter og bokanmelder Kurt Hanssen. De skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Velskrevet, godt strukturert, med intrikate forbrytelser og tilsvarende vanskelig

politiarbeid, er Skjebnesteinen en kriminalroman av beste merke.»

– Ser det blir flere bøker

Med sin multikulturelle bakgrunn, skiller Harinder Singh seg fra andre krimhelter i nordisk noir, og Næss forteller inspirasjonen kommer fra hans egen bakgrunn:

– Jeg så rett og slett til min egen bakgrunn, ettersom jeg har vokst opp med indisk stefar, og syntes det kunne være et interessant utgangspunkt for en ny krimhelt. Det har etter hvert dukket opp flere personer i norsk krim med en annen kulturell bakgrunn, men gjerne bare i mindre roller. Jeg er glad for den mottakelsen Harinder har fått, leserne ser ut til å like ham.

Skjebnesteinen er Næss’ andre roman – men han røper det på ingen måte er den siste om Harinder Singh.

– Jeg hadde i utgangspunktet en plan for tre bøker. Nå som den tredje nærmer seg utgivelse, ser jeg at det fort blir flere. Jeg vil ikke sette et tall. Jeg skriver om Harinder Singh så lenge jeg har historier å fortelle om ham.