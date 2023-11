Latter var fullsatt under premieren til forfatterduoens juleshow.

Humorteateret Latter var fullsatt med 1000 publikummere da Anne B. Ragde og Unni Lindell hadde juleshow i starten av november.

– Premieren gikk knallbra, det var full jubel, sier Unni Lindell.

– Det var fantastisk å gå ut på scenen, å få stå på Latter og snakke om Annes og mitt 35 år lange vennskap, om alle oppturer og nedturer, om galskapen vi har opplevd sammen. Det er ingen motsetning mellom å skrive litteratur og å ha det litt gøy. Vi bjudar på og storkoser oss, fortsetter hun.

Venner i 35 år

Gjennom hele november skal forfatterduoen holde et bokshow, et såkalt Julehefteshow. Den røde tråden er forfatternes julehefte Julefruer, hvor venninnene omtaler alt fra det alvorlige til kvinnehumor, barnesitater og matoppskrifter.

– Heftene våre selger veldig godt. I fjor ble det ramaskrik fordi vi ikke hadde hefte, men romaner, sier Lindell.

Og selve showet er en feiring av venninnenes 35 år lange vennskap. Også komikeren Sandra Spjelkavik (33) er med:

– Som bokbader, eller dyretemmer.

– Vi er kvinner, og gamle i tillegg

Forfatterne forteller at de kontaktet Latter i fjor på denne tiden etter at de bemerket seg at kvinnelige komikere var ute i pressen og fikk pepper, og hadde i tillegg mye færre publikummere enn menn.

– Da tenkte vi, kanskje vi kunne lage noe? Ikke bare er vi kvinner, vi er gamle i tillegg. Bedre (eller verre) kunne det jo ikke bli, hehe. Så hadde vi møter med regissør Vemund Vik og Elina Kranz, og de hadde trua på oss, og sammen har vi laget noe unikt og nytt.

– Vi er jo veldig privilegerte som får lov, men vi er også arbeidsomme, rå og gøyale – det synes vi selv, og det synes tydeligvis folk også.

Det er selskapet All Things Live som sender tospannet til scenen. Neste show foregår samme sted 8. november, og deretter blir det turné til Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Flere av salene fylles opp med fullsatt sal på 1000 publikummere.