– Vi er svært glade for at vi skal arrangere ny festival og fortsette samarbeidet for å synliggjøre den viktige krimlitteraturen, sier Silje Tretvoll, markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug.

Krimfestivalen er en gratis festival som har blitt arrangert årlig siden 2012. Cappelen Damm var vertskap for Krimfestivalen i ti år før de besluttet å gi stafettpinnen videre. Det førte til at de tre store forlagshusene arrangerte Krimfestivalen sammen for første gang 9.-11. mars i år.

– Det er herlig for krimforfatterne, leserne og hele bokbransjen at vi kan arrangere den 13. Krimfestivalen sammen. Krimforfattere verden over tenker Look to Norway, sier Knut Gørvell, Salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm.

Suksessen fortsetter

Festivalen ble en stor publikumssuksess med svært godt besøkte arrangementer. Både norske og internasjonale forfattere deltok på festivalen som varte i tre dager og ble arrangert en dag på hvert forlagshus. Gyldendal huset en fullsatt siste festivaldag forrige gang, og ser frem til ny festival neste år:

– Vi jubler for at suksessen med å skape en arena for krimforfatterne og krimelskere fra inn og utland fortsetter, sier Jan-Frode Brenna Hansen, Salgsdirektør i Gyldendal Litteratur.

De tre forlagene går på nok en gang sammen for å arrangere ny Krimfestival 29. februar til 2. mars 2024. Arrangementene vil foregå én dag på hvert forlag. Øvrige forlag som utgir krimlitteratur, inviteres til å delta med sine krimforfattere.