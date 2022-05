Ingen Bookerpris til Jon Fosse

Den internasjonale Bookerprisen gikk til Geetanjali Shrees Tomb of Sand, oversatt av Daisy Rockwell.

Det ble ingen Bookerpris denne gang til Jon Fosse og den amerikanske oversetteren Damion Searls. Det to var nominert til Den internasjonale Bookerprisen for siste bind av septologien, A New Name. Septology VI-VII (Eit nytt namn. Septologien VI-VII, Samlaget).

Prisen gikk i stedet til Geetanjali Shrees Tomb of Sand, oversatt fra hindi til engelsk av Daisy Rockwell.

I godt selskap

Den internasjonale Bookerprisen kompletterer Bookerprisen ved å gå til et verk som er oversatt til engelsk, men opprinnelig er skrevet på et annet språk. Kortlisten omfattet i år seks bøker – opprinnelig utgitt på koreansk, japansk, hindi, spansk, polsk og norsk. I selskap med Shree og Fosse var i år blant andre nobelprisvinner Olga Tokarczuk og oversetter Jennifer Croft, som fikk Bookerprisen i 2018.

Prisen er på 50 000 pund og deles mellom forfatter og oversetter.

Dette var kortlisten til The 2022 International Booker Prize:

Mieko Kawakami: Heaven

Claudia Piñero: Elena knows

Jon Fosse: A New Name: Septology VI-VII

Geetanjali Shree: Tomb of Sand

Olga Tokarczuk: The Book of Jacob

Bora Chung: Cursed Bunny