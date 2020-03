Ikke et kreativt A-menneske

BARNEBOKPROFIL: Travle dager gjorde at Silje Hansen måtte skrive debutboken «Hvit» på natten. Det passet henne perfekt.

Silje Hansen jobber til daglig som sang- og teaterpedagog i Kilden teater og konserthus. Hun forteller at når hun ikke jobber elsker hun lesestunder med toåringen, sene morgener, gode klemmer og tacofredag på en mandag. Denne våren debuterer hun med sin første barnebok, og det er søsteren Jannicke som illustrerer.

Forfatter: Silje Hansen

Aktuell med: Hvit (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg hadde i en lengre periode jobbet som instruktør for forestillingen Fargespill* ved Kilden teater og konserthus, og etter siste forestilling satt jeg igjen med mange fine opplevelser og historier til ettertanke. I perioden etterpå tenkte jeg mye på hvor viktig det føltes å gi de yngre barna en historie som sa noe om vår redsel for det som er ukjent, men også hvilke fantastiske ting vi kan oppleve om vi bare tør å møte det som er annerledes. Det ble kort fortalt starten på de to sortertingsekspertene Sky og Skare, og deres lille univers.

– Tre barnebok-favoritter:

– Kan jeg kun velge tre? Da må det bli; Harry Potter-serien av J.K. Rowling, Mathilda av Roald Dahl, også er jeg veldig glad i Julia Donaldson sine karakterer og eventyr. Gruffalo, Zog, Pinnemann og Plass bakom kosten er ofte favoritter når jeg og sønnen min skal lese før leggetid.

– Sjekk ut:

– Her er vi – notater for å leve på planeten jorden av Oliver Jeffers. Den er snart utslitt etter alle kveldene med høytlesning. Det er en nydelig bildebok!

– Hvordan jobber du?

– Ideen til boken var i utgangspunktet tenkt å bli en teaterforestilling. Men etterhvert som teksten kom på papiret fikk jeg veldig lyst til å utforske hvordan historien kunne utvikle seg sammen med illustrasjoner. Jeg har alltid vært veldig glad i å skrive og er så heldig at jeg har en søster som er en utrolig dyktig illustratør. Jeg fortalte henne ideen, og da var det gjort. Vi klarte ikke legge fra oss prosjektet og sakte men sikkert har vi jobbet frem Hvit. Jeg jobber fulltid med musikk og teater og har en (snart to gutter), så skrivingen har jeg gjort når solen går ned. Det passer meg egentlig helt perfekt da jeg aldri noensinne vil kunne bli et kreativt A-menneske.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Fra boken så må det bli denne. Skulle ønske jeg satt der selv i sammen med Sky og Skare. Men jeg er vel over gjennomsnittet begeistret for alt Jannicke lager. Hun er riktig nok min søster, men helt ærlig lager hun virkelig de mest stemningsfulle og lekne illustrasjonene jeg vet om. Bare sjekk @jannickeillustration på instagram så skjønner du hva jeg mener.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Heksene av Roald Dahl. Glemmer aldri lesestundene vi hadde i klasserommet på barneskolen, og hvor fascinert jeg var av den historien. Jeg husker den som en herlig blanding av spenning, galskap, fantasi og humor.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Hummlesnurr – det måtte jo blitt en spennende samtale. Eller kanskje Paddigton? Det finnes jo ikke søtere fyr.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Pippilotta Viktualia Rullgardina Chrysmynta Efraimsdatter Langstrømpe så klart! Hun er så tøff og bekymringsløs. Hun sier akkurat det hun mener, og bryr seg ikke om hva andre måtte tenke om det. Hun er overbevist om at hun klarer det hun vil klare, så jeg skulle gjerne vært Pippi, om så bare for en dag eller to.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– De bøkene som gjør størst inntrykk på meg er nok de som klarer å balansere eventyr og fantasi med virkelighet. Universet kan gjerne være herlig absurd, men en må kunne relatere seg til handling og karakterer likevel. Når det gjelder bildebøker synes jeg det er helt fantastisk om små og store kan åpne den igjen og igjen og forsatt oppdage nye detaljer.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Et eventyr med Pippi kunne nok blitt skikkelig gøy, men jeg hadde ikke klart å bli hjemme om jeg fikk tilbud om å være med selveste Harry Potter en tur til Hogwarts.

* Fargespill er et multikulturelt kunstprosjekt der barn og unge fra hele verden medvirker i en felles musikalsk forestilling, og ulike kulturer møtes på scenen.