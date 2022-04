«Gulla Wiltersen» utgir bok

Bonnie Wright – som var 10 år gammel da hun entret Harry Potter-filmserien som rødhårede Gulla Wiltersen – er aktuell med en ny bok.

For skuespilleren Bonnie Wright (31) utvidet karriereveien seg etter å ha medvirket i alle åtte Harry Potter-filmer og utdannet seg på filmskole som regissør for ti år siden.

I tillegg til å lage et knippe kortfilmer ble hun klimaaktivist, og blant annet ambassadør for Greenpeacer. Nå deler hun av kunnskapen i Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet, melder Washington Post.

Avisen mener boken er mer praktisk anlagt og gjennomtenkt enn mange andre kjendisskrevne håndbøker. Bonnie Wright deler sin kunnskap om bærekraftige tiltak i hverdagen – selv om de virker små, som å reparere klær i stedet for å kjøpe nye, og lære seg hva som kan resirkuleres.

– Mange av klimaaksjonene jeg deltok i var i det offentlige rom, enten det var demonstrasjonstog eller direkte aksjon med Greenpeace. Men hjemme endret jeg også ting i det stille. Jeg begynte å tenke på hvordan disse mindre synlige grepene var nesten like interessante som de offentlige aksjonene, forteller Bonnie Wright.

Nå vil hun at boken skal hjelpe folk med å gjøre bedre og mer velinformerte valg.