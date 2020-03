– Mer på nett, stor økning i spill

– Også vi er rammet, men er nok ikke blant de bransjene som har det aller verst, sier Kim-Are Andersen, som er kategori- og markedsdirektør i NorliLibris

– Spesielt de største butikkene og kjøpesentrene opplever en markert nedgang i kundetrafikk som følge av situasjonen, samtidig som en del av våre mindre butikker og nærsentre har vekst. Vi opplever naturlig nok en sterk forskyvning inn mot netthandel om dagen og har fin vekst her, og kanaliserer mer bemanning inn mot dette området. Vi har også leveringsformen Helt Hjem som har vært spesielt populær hos kundene nå, sier Kim-Are Andersen, som er kategori- og markedsdirektør i Norli.

Spill mot påsken

– Normalt er spill og puslespill en viktig kategori inn mot påsken, sammen med krim og andre bøker som jo er aller størst. Nå har spill løftet seg langt mer enn normalt, forsterket av en helt ellevill puslespilltrend der puslespillene bokstavelig talt flyr ut av butikkene så snart vi får inn varer. Også tegnesaker til barn har løftet seg markant, så det er tydelig at det letes etter varer for å aktivisere barn og familien.

– Vi hadde håpet at også bøker skulle få seg et løft disse ukene, men foreløpig har det dessverre ikke vært tilfellet. E-bøker har løftet seg noe, men foreløpig ikke til et nivå av stor betydning, forteller Andersen.

– Selv om det er vekst på nett, i noen kategorier, og i enkelte butikker, er totalen i dette bildet dessverre negativ. Vi krysser fingrene for at også bøker løfter seg inn mot påsken. Det er jo bokhandel vi er, og vi er over tid helt avhengig av omsetningen i disse kategoriene.

Økt trafikk på nett

– Alle våre butikker er fremdeles åpne og det er økt trafikk på ARK.no i denne perioden. Det går en god del bøker, både til barn og voksne, og det går også mye i puslespill og brettspill. Det ser ut til at folk prioriterer å bruke denne tida til å gjøre noe sammen – og det er jo hyggelig, sier Linda Frid Andresen, avtroppende adm. dir i ARK Bokhandel.

– Vi ser også at stadig flere kunder benytter seg av løsninger som «Klikk&hent» og «Rett hjem»-levering, og en del av våre butikksjefer har faktisk begynt å kjøre varer hjem til kundene sine!

– Mer i sosiale medier

Helén Foss styrer Fri bokhandel, som ikke er en kjede, men har likevel god oversikt over situasjonen for de frie bokhandlerne:

– Jeg har ikke kartlagt økningen på nettsalget hos de som egen netthandel, men det er naturlig å anta at salget har økt der. Generelt kan jeg si at våre bokhandlere er blitt enda mer aktive på sosiale medier enn tidligere og flere kjører rundt i sine lokale områder med bestillinger som de har fått via sosiale medier, mail eller på telefon. Dette kompenserer jo ikke akkurat for bortfallet av salget ellers, men styrker oppom tilliten til den lokale bokhandelen.