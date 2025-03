I dag lanseres 100-lista

Foreningen !les og Leser søker er i ferd med å slå seg sammen. I dag lanserer de årets 100-liste med opplesninger, foredrag og musikk på Litteraturhuset i Oslo.

De to foreningene Foreningen !les og Leser søker bok har i tre år planlagt å fusjonere. 22. mai blir de to foreningene til Stiftelsen LESE.

Til sammen har foreningene 50 års erfaring med å skape leselyst og universelt utformet litteratur, og de slår seg sammen for å kunne gjøre dette i enda større grad. De to foreningene flyttet allerede sammen i samme bygg 1. mars, skriver de på egen nettside.

– Stiftelsen LESE skal jobbe strategisk for å nå ut til nye lesere, hanke inn igjen de som har falt fra og holde på de vi allerede har. En ny, større leseorganisasjon kan jobbe helhetlig og med større tyngde for å styrke lesingen i Norge, sier Monica Helvig, daglig leder av Leser søker bok, på egne nettsider.

Lansering av 100-lista

De to foreningene har årlig et titalts ulike prosjekter, tiltak og formidlingsopplegg for over 500 000 barn, ungdom og voksne.

Torsdag lanserer Leser søker bok første prosjekt siden samlokaliseringen. De slipper 100-lista, en liste over de 100 beste bøkene fra Boksøk fra de tre siste årene. Bøkene skal være for alle aldre og i alle sjangere. Felles for bøkene er at de skal være leservennlige og har høy litterær kvalitet.

Litteraturhuset i Oslo

Lanseringen skjer ved Litteraturhuset i Oslo kl. 18, og er gratis og for alle. Det blir opplesninger fra forfattere Sadik Qaka, Kristina Quintano og Kjersti Annesdatter Skomsvold. Kunstner Shwan Dler Qaradaki, skuspiller Silje Breivik bidrar også, mens musiker, keyboardist og komponist Morten Qvenild fremfører musikk.

Arrangementet åpnes av stortingsrepresentant Tage Pettersen, og Monica Helvig er konferansier.