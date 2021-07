Brukte pengene på en grønn presenning og et tau

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Min redaktør, Cathrine Narum på Oktober.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Først ville jeg femdoblet innkjøpspotten for ny norsk sakprosa og sikret bokavtalen. Deretter ville jeg engasjert unge, smarte forskere til å utvikle bedre løsninger for kunstgras til fotballbaner. I hele Norge drasser vi som bruker tid på slike steder med oss små gummigranulater og plastgras; resultatet er mange tonn svinn i naturen. Så ville jeg invitert idrettsledere for å få forslag til hvordan norsk ungdom som står utenfor fritids- og treningstilbud kan få bedre tilbud. Forskjells-Norge er dessverre alt for markant på idrettens arenaer. Jeg ville også sørget for at breddeidretten snarest mulig kom igang igjen, slik at 150 000–200 000 som har falt ut i koronatiden kommer i gang igjen. Og så ville jeg fått noen til å utvikle et museum som viser hvordan dramatiske naturhendelser, som flom, og miljø- og klimaendringer, påvirker menneskers liv. Jeg tror vi alle trenger hjelp med å forstå og forsones med de store naturendringene.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«Folk går mann av huse for å lese poesi og sakprosa, Netflix mister grepet».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Spørsmålet: «Hva er ditt verste ferieminne?» Jeg ville svart: «Sommeren 2004 eller 2005, jeg var på tur over Støtvikjordene på sensommeren da det brøt ut et tordenvær med lyn som kom raskt nærmere. Plutselig begynte det å slå ned lyn på alle kanter rundt meg. Jeg måtte finne ly, og la seg på dørmatta til et gammelt gårdshus som sto tomt. Jeg var livredd. Lynene kom så tett, ett av dem smalt inn i en gammel lyktestolpe knappe ti meter fra meg, det kraslet blått lys nedover stolpen. Toppen på lyktestolpen var slått helt skeiv. Det var som å befinne seg i midt i et bombardement. Tilfeldigheter gjorde at jeg ikke ble truffet.»