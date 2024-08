– Hvordan går det med skrivinga?

DAGENS SOMMERGJEST: Forfatteren Linn T. Sunne.

Linn Tormodsdatter Grøndahl Sunne (f. 1971) har særlig skrevet bøker for barn og unge, både på nynorsk og bokmål. Hun skriver også læreverk i norsk.

Sunne er oppvokst på Kongsberg og i Valldal på Sunnmøre. Hun bor på Dokka, og jobber med litteraturformidling ved Innlandet fylkesbibliotek. Dertil er hun styremedlem i NFFO og medlem av NBUs litterære råd.

Linn T. Sunne vant i 2007 Brageprisen i klassen for barne- og ungdomsbøker for boka Happy. I 2012 ble hun tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris for sitt samlede forfatterskap, og samme år vant hun Brageprisen i åpen klasse for Lille ekorn.

– Hvor tilbringer du ferien, Linn?

– Stort sett hjemme på Dokka. Jeg skal en tur til Nice med mine tre sønner – det gleder jeg meg til.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En dag uten planer. Som nok også gjør meg litt stressa.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har mange leseplaner, stort sett barnebøker og nyere norsk skjønnlitteratur. Men nå har jeg faktisk lånt Dickens på biblioteket og lagt den øverst i bunken. Kanskje sniker Before the coffee gets cold av Toshikazu Kawaguchi seg foran?

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Ikke så god til å koble helt ut, nei.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En frisk salat med grønnsaker, frukt, kjøtt og dressing. Og sveler med nyrørte jordbær.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da vil jeg gjerne invitere koret mitt, en vokalgruppe med elleve grepa damer. De lager veldig god mat også, så det er gode sjanser for at det blir realisert i sommer.

– Ditt beste ferieminne?

– Sykkeltur til Notodden med mamma på slutten av 70-tallet. Og en fin tur til London med kjæresten i fjor.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Ellen Liland, NBUs administrasjonsleder.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Utvidet innkjøpsordningen med flere titler for barn og ungdom, både fag- og skjønnlitterære.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Leseboka Salto, som jeg har laget i samarbeid med Siw Monica Fjeld og Astrid Granly. Neida, jeg har ingen kanonforslag. Jeg håper at alle elever i norsk skole leser frivillig minst en bok de har glede av i løpet av ti år på skolen. Det skjer dessverre ikke for alle nå.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Leselysten skyter i været! Norske femteklassinger leser dobbelt så mye som i fjor.

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hvordan går det med skrivinga?

– Ja?

– Ikke spør.