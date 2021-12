Hvit jul med Jæger

LUKE 11: Jørgen Jæger har slått seg til ro med at Bergen sjelden leverer hvit jul. Derfor reiser han gjerne på hytta i Myrkdalen når julefreden senker seg.

Jørgen Jæger er en kritikerrost og produktiv kriminalforfatter, kjent for serien med lensmann Ole Vik i rollen som etterforsker. Jæger har vært nominert til Bokhandlerprisen fire ganger. Han tilbringer jula med familien, gjerne på hytta i Myrkdalen, der han får snøgaranti.

– Hvor tilbringer du jula i år, Jørgen?

Tradisjonen tro skal vi feire julen hjemme med familien rundt oss, det har vi gjort alltid. Men i romjulen drar vi til hytten i Myrkdalen, der er vi sikret hvit julestemning siden Myrkdalen skisenter har innført noe så dristig som snøgaranti.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

Ja, det var dette med hvit jul, da. I Bergen er det dessverre tradisjon med regn i julen, eller i beste fall oppholdsvær – uten snø. Men vi har lært oss å klare oss uten! Julestemning er vel den vi skaper selv?

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

Vi forfattere har vel aldri helt skrivefri, i hvert fall ikke jeg. Om jeg ikke akkurat skriver, så kverner tankene helt ufrivillig, det er vel kanskje slik vi er skapt. Men i julen skriver jeg ikke, da er det familien som gjelder. Men det har faktisk hendt at jeg har vært så dypt inne i et plott ved juletider at det ikke har vært til å unngå med grubling innimellom da og.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

Det mørkeste rommet av Hilde Reikrås. Den boken sitter fast i sinnet mitt og jeg anbefaler alle foreldre til barn som lever livene sine på nett å lese den – til skrekk og advarsel. Hilde var etterforskningsleder i den såkalte Dark Room-saken her i Bergen, og hun og kollegene hennes avslørte et pedofilt nettverk med mer enn hundre overgripere. Det er ikke sikkert at den dine barn har kontakt med på nettet er den de utgir seg for.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Da vil jeg anbefale mine gode kolleger, Jan-Erik Fjell med Ringmannen, Jørn Lier Horst med Grenseløs og Unni Lindell med Nabovarsel.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

Her er det virkelig mange å velge mellom, men jeg trekker frem Olaug Nilssens Tung tids tale. Boken er en sterk historie om å være foreldre til et funksjonshemmet barn, og ikke minst om kampen foreldrene må kjempe for at barnet og familien skal få den støtte de trenger.

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

Jeg fikk en trøbil da jeg var liten, og det var stort for en gutt i en tid da vi barn ikke var så bortskjemte med utvalget av leker. Det morsomme er at trøbilen gikk i arv til min sønn – som i sin tur lot den gå videre til sin datter. Vi har faktisk bilder av hver og en av oss bak rattet i bilen, og den er tatt vare på og eksisterer ennå. Det betyr at den faktisk er 70 år gammel!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Det er sannelig ikke lett å spå, men kanskje bokloven?

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Definitivt Donald. (Duck, vel å merke.)