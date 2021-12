– Hun skriver så det gnistrer

FRAMSNAKKING: Et vakkert boksmykke tilegnet barnas verden eller kriminelt voksenliv? Ja takk, begge deler!

En ny dag i vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Marie Lexow, forlegger i Memo.

Holdbarhet og bærekraft

– Fra eget forlag vil jeg trekke frem «Barns verden – håndbok for voksne til barnas magiske univers» av Sofia Vusir Jansson og Nathalie Myrberg. En bok som tar deg med til et univers der hvert oppslag er som å gå inn i et lite eventyr. Det er en helt usedvanlig vakker og påkostet bok, og trolig den vakreste boken Memo forlag har utgitt så langt, sier Marie Lexow, og legger til: – Boken følger de fire årstidene, og inneholder en unik blanding av kunst- og håndverk, leker og aktiviteter, oppskrifter og inspirasjon. Med enkle trinn-for-trinn-instruksjoner viser forfatterne hvordan vi kan lage fantastiske dekorasjoner, kostymer til karnevalet og vakre miljøer med fokus på holdbarhet og bærekraft ved å bruke det vi allerede har hjemme. Hele boken er gjennomsyret av forfatternes forkjærlighet for gjenbruk og loppemarkeder, enten det gjelder interiør til barnerommet, leker og utstyr. Og etter som boken er så vakker, både i bilder, illustrasjoner og formgivning, er den ikke bare en nyttig bruksbok, men en bok man mer enn gjerne vil ha liggende fremme på stuebordet. Virkelig et boksmykke, hvis jeg kan få lov til å si det selv – rett og slett en fantastisk fin gavebok til alle som omgås barn.

Harselering med forlagsbransjen

Når Marie Lexow skal hente frem en anbefaling fra andre forlags hyller, går turen til Sehesteds plass og Gyldendal:

– Jeg har lyst til å trekke frem Anne Holts nye krim, Det ellevte manus. Egentlig er jeg ingen ihuga leser av krim, foretrekker andre sjangere, men akkurat denne ble jeg nysgjerrig på, ganske enkelt fordi Anne Holt hadde valgt å legge den norske forlagsbransjen sentralt i handlingen. Harselering over egen bransje er alltid gøy! Et genialt trekk, men det viktigste er at dama skriver jo så det gnistrer. Jeg koste meg glugg i hjel da jeg leste den. De som får Det ellevte manus under juletreet i år, kan virkelig glede seg til å tilbringe et par morsomme dager i romjulen i selskap med Anne Holt og hennes eksentriske persongalleri.