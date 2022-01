Hun er BookBeat-ansatt nummer 1

Marianne Vågan går fra Bonnier Norsk Forlag til BookBeat.

Etter å ha forhandlet med de store forlagene gjennom høsten, var det endelig klart for norsk BookBeat-launch tidlig i desember. Nå har BookBeat gjort sin første ansettelse i Norge og får med seg Marianne Vågan som Director of Business Development.

– ­­­Hva er bedre en­n å jobbe med ett norsk forlag? Å få jobbe med alle norske forlag og forfatterne deres for å hjelpe dem å nå ut til nye lesere og lyttere. I tillegg er det kanskje ingenting som er så gøy som å ta rollen som utfordrer i en allerede etablert bransje, så jeg ser virkelig frem til å få være en del av BookBeats inntog på norske markedet, sier Marianne Vågan.

På talent-liste

Vågan har blant annet bakgrunn som partner i Trigger og som digital utviklingssjef i Strawberry Publishing. Hun har også vært på Kapital sin 40 under 40-liste, over de mest spennende talentene i norsk næringsliv.

Selv er hun glad for «læretiden» i Strawberry Publishing, nå Bonnier Forlag:

– ­­­Jeg kunne jo ingenting om bokbransjen da jeg startet i Strawberry, så det er jo en selvsagt ting å ta med seg videre. Men kanskje aller mest de mulighetene og utfordringene som ligger i å gjøre ting litt annerledes enn hvordan de «alltid har blitt gjort». Min hjertesak er å få flere til å enten oppdage eller finne tilbake til leselysten noe jeg fikk jobbe mye med i Strawberry og som jeg gleder jeg meg veldig til å få jobbe videre med nå i BookBeat, sier Vågan til Bok365.

Mål: 100 000 norske abonnenter

– Marianne har imponert oss stort med det arbeidet hun har gjort for å løfte Strawberry Publishing, nå Bonnier Forlag, og deres forfattere de siste årene. Når vi nå endelig har kommet oss på plass i Norge er vi utrolig glade for å ha noen med en slik unik teft og erfaring som vår lokale los, sier William Jakoby, Head of Expansion i BookBeat.

Bonnier-eide BookBeat ble grunnlagt i 2015 og er en av Europas ledende strømmetjenester for e-bøker og lydbøker. I dag har BookBeat, med hovedkontor i Stockholm, over 100 ansatte. I skrivende stund er strømmetjenesten tilgjengelig på 28 europeiske markeder, og har over 500 000 betalende brukere – de fleste av dem i kjernemarkedene Sverige, Finland og Tyskland.

William Jakoby & Co har flagget store ambisjoner for BookBeat i Norge, og ved lansering er erklærte man at målet er 100.000 norske brukere i løpet av kort tid,. Å få de svenske eierne til å definere «kort tid» viste seg å være vanskelig, så vi forsøke å lokke Marianne Vågan til å være mer konkret:

– ­­­Når skal dere nå 100 000-målet?

– ­­­Så snart som mulig!

Spent på ny boklov

Nå er det en norsk boklov under oppseiling, noe man følger med interesse også hos BookBeat. I arbeidet med bokloven har også strømmetjenesten vært i møte med Kulturdepartementet for å bidra i utredningen. Vågan er spent på utviklingen, og ser frem til å komme i gang:

– I forarbeidet med den nye bokloven kommer det frem at strømmeøkonomien fremdeles er en blindsone for både forlag og forfattere. Her trengs det at plattformer som oss er transparente, tilgjengelige og deler av den innsikten vi sitter på. Da ser jeg det som vår jobb å vise vei og jeg gleder meg til å kunne bidra, sier Vågan.

– Du er BookBeats første ansatte i Norge. Kommer det også en ansatt nummer 2 etter hvert?

– Først må vi se hvilke behov vi vil ha etter hvert og så styre etter det. I mellomtiden får jeg veldig god støtte fra det fantastiske teamet som sitter i Stockholm.