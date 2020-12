Hun er årets mest ålreite dame

Harry Hole-stiftelsen har talt: Ayan Bashir Sheikh-Mohamed er ei ålreit dame!

– I en tid med mye polarisering, ønsker jeg å bruke Årets ålreite-pris til å takke på vegne av alle de som har stått i front i koronadugnaden og å sette søkelyset på fellesskap. Fellesskap på tvers av politiske, kulturelle og sosiale skillelinjer har aldri vært viktigere. Vårens pandemiutbrudd viste oss hvor viktig hele samfunnet er og at vi faktisk sitter i samme båt, sier Ayan Bashir Sheikh-Mohamed – årets ålreite-prisvinner utpekt av Harry Hole-stiftelsen.

Fellesskap og brobygging

Ayan Bashir Sheikh-Mohamed får prisen for sitt engasjement under koronadugnaden der hun har stått i front for å lage og dele informasjon om pandemien i det somaliske miljøet. Hun har generelt et sterkt samfunnsengasjement og brenner for barn og unges oppvekstsvilkår. Fellesnevneren for hennes ulike frivillige engasjement er felleskap og brobygging.

Sheikh-Mohammed er 34 år og jobber til daglig som lege på Ahus/Lillestrøm kommune.

Rettighets-millioner fra Nesbø

Sammen med Harry Hole-stiftelsen har Ayan B Sheikh-Mohamed vært med på å bestemme at årets Harry Hole-pris går til Plan Norges prosjekt med skolegang for jenter og Dalitbarn i Nepal og ElmanPeace med base i Mogadishu som utdanner barn og unge. Årets prisbeløp blir 2,25 mill. kroner fordelt med 2 millioner til Plan Norge og 250.000 kr til ElmanPeace.

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra sin roman Hodejegerne til stiftelsen. Boken ble utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til hele 33 land og filmen, basert på boken, har vært en stor suksess, både i Norge og internasjonalt. Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker, Blod på snø og Mere blod, også overdratt til stiftelsen. Begge bøkene er nå solgt til 28 land. Senere er alle rettighetene til overført til stiftelsen. Også Kongeriket inngår nå i Harry Hole-stiftelsens portefølje.

Lese- og skriveferdigheter

Harry Hole-stiftelsens formål er gjennom en årlig pris å gi barn grunnleggende lese- og skriveferdigheter, spesielt i utviklingsland. Styret i stiftelsen består av Jo Nesbø, Kristin Clemet, Morten Gjelten, Erik Holst, Adele Matheson Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund. Henrik Mestad er varamedlem.

Stiftelsens kapital utgjør i dag ca. 77 mill. kroner. Med årets utdeling er det til sammen delt ut nesten 13 mill. kroner fra stiftelsen.

Tidligere års ålreite fyr(er) / dame(er) og prisvinnere:

2009 Odd-Cato Kristiansen (fengselsprest på Ila) og Naandi (jenteskoler i India)

2010 Marit Hallen (leksehjelp innvandrerjenter) og Unicef (utdanning i Pakistan)

2011 Henning Holstad og Aslam Ahsan (alternativ julefeiring) og Plan Norge (skole Liberia)

2012 Margareth Hatle (trafikksikkerhet ungdom) og Redd Barna (skole Zimbabwe)

2013 Walther Jarwson (Omsorgskafe i Trondheim) og Naandi (jenteskoler i India)

2014 Eddi Eidsvåg (Pøbelprosjektet) og Unicef (marginaliserte barn på Costa Rica )og Zamora Teran Foundations (”One Laptop for all”)

2015 Shirley Bottolfsen (ildsjel og velgjører i Bodø) og Flyktninghjelpen (Somaliske flytninger i Kenya)

2016 Azra Gilani (hennes synspunkter på pakistanske foreldres oppdragelse av sine barn i Norge) og Redd Barna (skoler i Syria)

2017 Marte Wexelsen Goksøyr og Unicefs TV-aksjon for utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

2018 Gordon Brown og Theirworld, som arbeider for å forbedre barns kår verden over.

2019 Sonja Helen Moen og SOS-barnebyer og deres prosjekt i Mwanza i Tanzania.

