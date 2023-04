Høye konsepter i London

Bøker som leker med tiden var årets buzz under London-messa, forteller norske forlagsfolk.

– Det er påfallende mange bøker som er high concept og som leker med tid. Både i krim og underholdning, det er tidsreising overalt, forteller Vidar Strøm Fallrø, sjefredaktør for skjønnlitteratur i Kagge Forlag

Bokmessen i London er over for denne gang – men i løpet av messens travle dager fortalte tilreisende norske forlagsfolk hva som buzzet i messehallene på Olympia. Og som Fallrø nevner, er det nettopp sjangeren high concept, også kjent som spekulativ fiksjon, som preget de skjønnlitterære samtalene:

– Det har vært veldig mye snakk om AI i både skjønnlitteratur og fiksjon, og den såkalte «spekulativ fiksjon-sjangeren» har eksplodert i årets manusbunke. Elementer som tidsreise, fremtidsforellinger og udødelighet osv finnes nå i både høylitterære utgivelser som Solvej Balle eller Karl Ove Knausgårds romaner og underholdningsbøker, i tillegg til feks sci-fisjangeren der det har vært kjente elementer. Hervé Le Telliers Anomalien var en stor suksess som mange prøver å kopiere, sier Aschehougs Anette Orre.

– Noen tror denne sjangeren vil bli kjempestor i Norge. Jeg er kanskje litt mer tvilende, da det gjerne preges av litt «messehype», sier Knut Gørvell, markedssjef i Cappelen Damm. Forlaget utgir en spekulativ fiction bok til høsten: Før kaffen blir kald.

Den ble, som flere andre titler, kjøpt inn i forkant av messen.

– En konkret tittel jeg har hørt veldig mye snakk om er The Ministry of Time. Denne kjøpte vi tilfeldigvis og heldigvis før messa – og det er jeg ekstremt glad for nå, forteller Fallrø.

– Hvorfor tror du denne sjangere hvor man leker med tid er så populær akkurat nå?

– Det er kanskje et enda større behov for leserne å flykte inn i en oppdiktet verden. Jeg hører ikke så mye prat om skitten-realisme, akkurat. Det har nok noe med tiden vi lever i. Bøkene som trender her i London er konseptuelle, men fellestrekkene virker å være at de grunnleggende prøver å si noe om det å vøre menneske i denne verdenen, sier Fallrø.

– En gullalder i irsklitteratur

– Vi ser alltid etter de titlene vi rett og slett ikke kan la være å utgi, samt titler som kan komplementere listen vår, forteller Orre.

Turer inn i bokhandlerne i den britiske hovedstaden, viste at det var spesielt én bok som var populær hos leserne: Louise Kennedys Trespasses. Aschehoug har sikret seg denne romanen – som godt kan sies å komplettere boklisten deres. Forlaget har nemlig nylig hatt suksess med en annen irsk forfatter, Claire Keegan.

– Det snakkes om en gullalder i irsk litteratur og denne romanen er definitivt gull. I likhet med Keegan har Louise Kennedys en helt spesiell autoritet som forteller, og skriver på en måte som både er svært gripende og fullstendig usentimental, forteller Orre.

Boken er satt til Troubles-perioden, og omhandlet forholdet mellom en katolsk kvinne og en protestantisk mann. Orre legger til at boken allerede føles som en klassiker.

Én ukrainsk bokhype

– Vi ser selvsagt også på kortlisten til den internasjonale Booker-prisen. Bare fordi en bok blir hyllet her, betyr ikke nødvendigvis at de passer til det norske markedet. Men det kan være noen av dem havner hos oss, forteller Fallrø – men vil ikke avsløre hvilke titler Kagge eventuelt snuser på.

I fjor var det spesielt stor oppmerksomhet rundt ukrainsk litteratur – slik var det ikke i år, med ett unntak: Amadoka av Sofia Andrukhovych. Tittelen stammer fra en av Europas største innsjøer, og boken omhandler dens forsvinning og tre smertefulle perioder i ukrainsk historie.

Flere av forlagene Bok365 snakket med under bokmessen var i ferd med å lese denne 800 siders mursteinen. Den blir dermed temmelig sikkert å finne på norsk i nær fremtid.

Sikret amerikansk sakprosasuksess

– Det er mye populærpsykologi og selvutvikling innen psykisk helse. Det er ikke de store biografiene, som det kanskje har vært tidligere år, forteller sakprosaredaktør i Bonnier, Ingrid Ryvarden, om hva som rører seg på sakprosafeltet.

En av de store snakkisene på messen var TikTok-psykolog Julie Smith. Bonnier utga Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? tidligere i år.

– Boken har gått fantastisk, også i strømmetjenestene, forteller Ryvarden.

Smith er klar med to nye bøker, men hvorvidt Bonnier også vil utgi vil de ikke kommentere. Forlaget har derimot sikret seg rettighetene til den amerikanske foredragsholderen, tidligere Navy Seal og Ultramaratonløper David Goggins, Can’t Hurt Me. Boken har toppet amerikanske bestselgerlister siden den ble lansert.

– Vi sikret oss rettighetene rett før messen. Den får den norske tittelen Usårlig, og vi tror dette vil bli en av høstens store utgivelser, sier Ryvarden.