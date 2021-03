Horst og Sandnes til Pickatale

Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes’ Detektivbyrå nr. 2 til Pickatale.

Bøkene om Detektivbyrå nr. 2, som Lier Horst har laget sammen med Hans Jørgen Sandnes, topper stadig bestselgerlistene og har i lang tid vært Norges mest populære spenningsserie for barn.

Nå har Jørn Lier Horst inngått avtale med Pickatale, slik at Detektivbyrå nr. 2 blir tilgjengelig i denne lese- og lyttetjeneste for barn.

– Jeg gleder meg over å at bøkene vil nå flere barn. Vi må være der hvor barna er og jeg synes Pickatale har lykkes med nytenkning, på barnas premisser, sier Lier Horst.

– Fungerer veldig bra

– Vi vil gi barna leseglede. Og det er vel få andre som gir mer leseglede enn bøkene til Jørn og Hans Jørgen. Vi er veldig glade for å få dem inn i universet vårt, sier Espen Viskjer, daglig leder i Pickatale.

Også Horsts medskaper og illustratør Hans Jørgen Sandnes er glad for at samarbeidet er kommet i stand: – Vi ser at historiene og illustrasjonene om Tiril, Oliver og hunden Åtto fungerer veldig bra på også digitalt i et leseunivers utviklet kun for barn, sier Sandnes.

Satser på skolen



Pickatale har det siste året fått flere populære norske forfattere inn i den digitale lese og lytte-løsningen. Før jul lanserte selskapet blant annet moderniserte eventyr fra Unni Lindell, Tom Egeland, Sigbjørn Mostue, Knut Nærum, Simon Stranger og Iben Akerlie. Pickatale har nå over 3000 bøker i sitt digitale bibliotek, hvor barn både kan lytte og lese, eller begge deler. Selskapet satser nå tungt på skole og utdanning og lanserer en egen tjeneste hvor hver enkelt elev har sitt eget adaptive bibliotek tilpasset sitt eget lesenivå og interesser. Tjenesten rulles i disse dager for fullt ut til skoler i Norge og England.