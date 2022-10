Hola! Her er vi!

FRANKFURT: Spansk kreativitet skal vinne litteraturverden.

I 2019 var det mye virak og skriverier her hjemme, da Norge var årets gjesteland under verdens største bokmesse i Frankfurt. Og selv om vi ikke hører så mye om disse de andre årene, dukker det hvert år opp en ny nasjon som «æresgjest» i byen ved Main.

– En reise gjennom litteraturen vår

I år et det Spanias tur, etter at stakkars Canada fikk halte seg gjennom to corona-år i forrige runde. Det mest synlige beviset på gjesteland-statusen er spanjolenes tilstedeværelse på den over 2000 kvadratmeter store gjesteland-paviljongen.

– Paviljongen er en reise gjennom litteraturen vår. Den relaterer seg til boken i alle dens forskjellige former og til «skapelsesprosessen» knyttet til boken, men også til en verden av ideer og fantasi. Gjennom fem messedager vil mer enn 180 personer være involvert på scenene her, i forskjellige samtaler om litteratur, forteller Elvira Marco, prosjektdirektør for Spanias gjestelandprosjekt, som seiler under mottoet SPAIN – Spilling creativity – Creatividad Desbordante.

Kongelige vinnerkort?

Man kan late som noe annet, og det gjør man gjerne når man har privilegiet å være årets gjesteland i Frankfurt, men først og fremst er dette et anliggende for de to vertslandene: Vertslandet for messen (Tyskland) og vertslandet på gjesteland-paviljongen (Spania). Et par hundre fremmøtte journalister under tirsdagens forvisning ble tildelt hvert sitt avslørende tøynett: Lyseblått for tyskspråklige, oransje for spansk, og grønt for engelskspråklige. Antall grønne nett kunne telles på en hånd.

Og for å bla oss videre i fargekartet, er «blått blod» en vesentlig satsingsfaktor. Spanjolene følger den norske suksessoppskriften fra 2019 og ruller frem kongefamilien. Mette-Marit – joda, Haakon også – var uvurderlig for den enorme norske presseuttellingen i Tyskland i 2019. I Frankfurt stiller Spania med sitt kongepar, kong Felipe VI og dronning Letizia, og håper på en liknende effekt (og at dekningen i hovedsak vil handle om litteratur).

Betydelig oversetter-støtte

Det er i det hele tatt mange likheter med Norges gjestelandsatsing. Også Norge hadde en bred språklig vifte å ivareta fra eget land – med både bokmål, nynorsk og samisk. Så også hos spanjolene, som i tillegg til hovedspråket har en kvart forfatterdelegasjon som sverger til de andre skriftspråkene katalansk/valenciansk, galisisk og baskisk. Støtte til oversettelser har vært en viktig faktor også for årets gjesteland, og det spanske kulturdepartementet har de siste årene bevilget 660 000 Euro (2019), 800 000 Euro (2020), 850 000 Euro (2021) og 850 000 Euro i år, til formålet. Antallet prosjekter med oversetterstøtte har i de nevnte årene summert seg opp til 1313. Spanjolene satser også – i likhet med Norge – på å markedsføre seg ikke bare på flere scener i Frankfurt, men også i andre tyske byer gjennom dette året.

Tung satsing

Gjestepaviljongen er signert det Madrid-baserte arkitekt- og designstudioet ENORME, i kompaniskap med designtemaet Vitamin. Her er det lommer for lesing, avslapping, kommunikasjon og meditasjon. Spanjolene har i år lagt opp til et mer oversiktlig landskap, med færre «stasjoner» enn hva man har vært vant med de siste årene. Bruk av det digitale, AI, og interaktive opplevelser står selvsagt sentralt i 2022.

På paviljongen presenteres 600 bøker oversatt fra spansk (og tilhørende varianter) til andre språk gjennom de siste årene – 400 av disse utgitt siden 2019, da Spania ble tildelt årets gjesteland-status. Det er ikke bare på paviljongen deltagelsen synes: Totalt er hele 320 spanske utstillere på plass i messehallene i Frankfurt.

Spanjolene stiller med en delegasjon på 200 hoder, direkte knyttet til paviljongen og gjesteland-satsingen, hvorav over hundre forfattere – anført av Irene Vallejo og Antonio Muñoz Molina, som talte på tirsdagskveldens åpningsforestilling. Årets gjesteland preger også deler av det store torget ute på messeområdet, hvor prosjektet «Prado Museum in the streets» viser 50 reproduksjoner fra det berømte kunstmuseet.

Usynlige blir de slett ikke, spanjolene, under messedagene i Frankfurt.