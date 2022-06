Her er vinnerne av Ordknappen

Øyvind Torseter er blant vinnerne av Ordknappen 2022 - og første mottaker av Boksøkprisen.

– Kjernen i en god litteraturpolitikk er å sørge for at litteraturen når fram til flere lesere. Leser søker bok er en viktig organisasjon for å sikre et rikt litteraturtilbud til de som av ulike grunner leser i motvind, sa styreleder Lena Jensen da hun åpnet utdelingen av Ordknappen onsdag kveld.

I år ble Ordknappen for første gang avholdt på Norsk Litteraturfestival. På Kulturhuset Banken i Ekspedisjonen ble det det diktopplesning av Selma M. Yonus og trespråklig opplesning fra barneboken Ryddetid med Camilla Kuhn, Ewelina Baj og Haile Bizen Abraha. I tillegg var det musikk fra artist Sandra Kolstad og lesninger av skuespiller Anderz Eide.

– Prisvinnerne har skapt kvalitetslitteratur

– Leser søker bok er svært glade for å jobbe med kremen av forfattere, illustratører og tegneserieskapere. Prisvinnerne har på ulikt vis skapt kvalitetslitteratur som når ut til flere lesere, sa Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok da hun ønsket velkommen. Hun la til:

– Vi er stolte over bredden og kvaliteten på bøkene som mottar Ordknappen i år.

Boksøkprisen og Bransjeprisen

I fjor utvidet Leser søker bok utdelingen med de to prisene Boksøkprisen og Bransjenprisen. Foreningen ønsker å hedre en som i løpet av 2022 har utgitt en bok som treffer ulike type lesere uten støtte eller i samarbeid med Leser søker bok. I år gikk Boksøkprisen til Øyvind Torseter for hans grafiske roman Mulanosaurus Rex.

I tillegg delte foreningen ut Bransjeprisen til en i litteraturbransjen som har vist et ekstra engasjement for å utvikle nye prosjekter som gjør bøker tilgjengelig for alle. Denne Ordknappen mottok Johanne Fronth-Nygren for sitt arbeid med bokserien «Parallell».

Vinnerne av Ordknappen 2022

Her er forfatterene som er tildelt Ordknappen 2022:

Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie – For sakprosaboka Søstre (Vigmostad & Bjørke)

Trønnes Lie er en av dem som overlevde Utøya-massakren. I Søstre forteller hun sin historie til Mariangela Di Fiore. Alt er skildret på en likefrem måte, i et knapt og direkte språk. Ingen overflødige ord får legge seg mellom teksten og mottakeren. Det gjør Søstre lett å lese, og vanskelig å glemme. Selv om det er Di Fiore som er forfatteren, er det Trønnes Lie sin stemme vi møter i boka.

Harald Nortun – For ungdomsromanen Skallen (Samlaget)

Spenninga og drivet i denne romanen burde være nok til å få selv den minst leseglade ungdom til å fullføre hele boka. Harald Nortun har gitt den et stramt og røft språk som treffer ungdom godt. Et pluss er også de sanselige skildringene, som nådeløst drar leseren med inn i det som hender.

Eli Lea – For fotografiene til Livsfortellinger (Universitetsforlaget)

Boka er en veileder og metodebok i livsfortellingsarbeid for mennesker som trenger hjelp til dette.

Fotograf Eli Lea har jobbet tett med menneskene som er med på bildene. I en egen serie med fotografier som danner en slags bok i boken, får mennesker med nedsatt kognitiv funksjon vise fram noe de har valgt ut og som betyr mye for dem. For dem som skal bruke boken, er det viktig å få eierskap til stoffet. Portrettene viser sterke personligheter, de står fram som stolte individer med særtrekk.

Åse Ombustvedt og Inga H. Sætre – For Ring hvis det er noe (Ena Forlag)

Boken er en samling med dikt for ungdom, skrevet av Åse Ombustvedt og rikt illustrert av Inga H. Sætre. Sammen gir teksten og illustrasjonene en leseropplevelse helt utenom det vanlige. Diktene er stort sett korte, og mye ligger mellom linjene. Illustrasjonene hjelper leseren med å fylle ut og tenke videre på spørsmål som kan dukke opp under lesningen. Diktene har et enkelt og direkte språk som klarer å vise fram en vanskelig relasjon mellom foreldre og barn

Selma M. Yonus – For diktsamlingen Vuggesang for liten kriger (Aschehoug)

Yonus makter å skrive om noen av de vanskeligste erfaringene vi kan ha som mennesker, uten å bruke mange eller utmalende ord. Formen er knapp, hver setning er finslipt. Hun skriver om dødslengsel og dødsfrykt med en snert av svart humor. Diktsamlingen er en del av den parallellspråklige serien «Parallell».

Ewelina Baj og Haile Bizen Abraha – For oversettelsene av Ryddetid (Cappelen Damm)

Baj har oversatt Ryddetid til polsk, og Abraha har oversatt den til tigrinja. De har begge klart å fange humoren og alvoret i boka, slik at polsktalende og tigrinjatalende barn og voksne i Norge kan få glede av å lese boka på både polsk og norsk.

Ellen J. Lerberg – For Bibelen i tekst og bilder (Bibelselskapet)

I boka møter leseren til sammen 101 kunstverk fra Nasjonalmuseets samlinger. Utvalget er det seniorkurator Ellen J. Lerberg som står for. Hun har lykkes i å velge ut og presentere kunst som tar voksne mennesker med demens på alvor. Leseren får møte både kjente og mer ukjente verk som inviterer til dialog og refleksjon.

Anne Kristin Aamundtveit – For Bibelen i tekst og bilder (Bibelselskapet)

I arbeidet med bibeltekstene har Anne Kristin Aasmundtveit lagt stor vekt på å skape levende og engasjerende bibelfortellinger der det viktigste står igjen. Resultatet er bibelfortellinger der bare essensen står igjen, rå og direkte i all sin forunderlighet

Jenny Leite-Vikra og Marte Espevik fra Minsk design – For Bibelen i tekst og bilder (Bibelselskapet)

Designerne har deltatt i arbeidet med boka helt fra start. De har lest bibeltekster og bibelsitater og tenkt tekster, kunst og design inn i et helhetlig samspill. Resultatet er en vakker og annerledes bibel.

Ali Hayder – For diktsamlingen Lukta av svart (Aschehoug)

Ali Hayder har ikke bare skapt en viktig bok, han har også bidratt til å utvikle en metode for arbeidet med parallellspråklig poesi. Dialog er kjernen i verkstedmetoden, som i dag videreføres i nye konstellasjoner i den parallellspråklige diktserien Parallell.

Øyvind Torseter – BOKSØKPRISEN – For tegneserieromanen Mulanosaurus Rex (Cappelen Damm)

Øyvind Torseter, som er bokas forfatter og illustratør, tar leseren med på en eventyrlig ekspedisjon fylt av dramatikk. Her får vi et gledelig gjensyn med en karakter vi har blitt kjent med gjennom flere utgivelser tidligere, Mulegutten – her i rollen som dinosaurekspert.

Johanne Fronth-Nygren – BRANSJEPRISEN – For arbeidet med bokserien «Parallell»

I spennet mellom ansatte på Aschehoug, rådgivere hos Leser søker bok, ulike lesere, forfattere, korrekturlesere, designer og en hel bråte med tolker og oversettere, finner vi Johanne Fronth-Nygren. I rollen som redaktør for «Parallell» turnerer hun ulike behov, utfordringer og forventninger med myndig ryddighet og menneskelig varme.