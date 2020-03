Her er Riverton-finalistene

Årets fem Riverton-finalister er klare. Agnes Ravatn (bildet) er en av dem.

– Det er rett og slett en ære og en solid anerkjennelse at Himmelen skal gråte blod er blitt nominert til selveste Rivertonprisen! Ikke minst er det svært motiverende, her jeg sitter og skriver på oppfølgeren, sier Sigbjørn Mostue.

Riverton-juryen har talt og plukket ut sine fem favoritter fra fjoråret. Det er et internasjonalt løft ver tre av de øvrige finalistene, Jan Erik-Fjell, Sigbjørn Mostue og Asle Skredderberget, både hva handling og tematikk angår.

– Jeg ble stum da sjefredaktør Anne Fløtaker ringte og fortalte at jeg var nominert med «Gjemsel». Den gylne revolver er jo det absolutt gjeveste man kan få som norsk krimforfatter, så dette er veldig stas og gøy! Jubelen henger fremdeles i rommet, og jeg har ikke vært like spent som nå på ti år!, sier Jan-Erik Fjell.

Her er årets fem finalister, med forlagenes egne omtaler av bøkene:

Jan-Erik Fjell: Gjemsel (Capitana)

En ung kvinne blir funnet drept. To år tidligere rømte seriemorderen Stig Hellum under en fangetransport. Drapet bærer hans signatur, og Anton Brekke vet to ting med sikkerhet: Stig Hellum har våknet fra dvalen. Og han kommer ikke til å stanse av seg selv.

Texas, 2006. Om få timer skal den dødsdømte fangen Nathan Sudlow henrettes. I 11 år har han tiet. Nå forteller han sin historie til pater Tom Sullivan.

Hva er sammenhengen mellom Stig Hellum og Nathan Sudlows rystende beretning? Anton Brekke får ansvaret for den pågående drapsetterforskningen, og han blir umiddelbart konfrontert med det eneste han egentlig tror på: ondskap.

Sigbjørn Mostue: Himmelen skal gråte blod (Cappelen Damm)

Den kreftsyke, tidligere spesialsoldaten Even Stubberud skal på sitt siste oppdrag: en enkel eskortetjeneste av en terrorist til Somalia. Flyet fra Oslo blir tatt over av kaprere, og terroristen satt fri. Den eneste som kan redde 245 passasjerer fra den visse død er en ubevæpnet, syk mann uten noen kunnskap om det å fly.

Sigbjørn Mostue har skrevet en forrykende fortelling som også griper oss i hjerterøttene – noen ganger må man tape alt, for å vinne det viktigste.

Agnes Ravatn: Dei sju dørene (Samlaget)

Litteraturprofessor Nina Wisløff er i ei brytingstid. Arbeidet hennar kjennest mindre og mindre relevant, og huset hennar skal snart rivast. Mannen er travel helsebyråd, og forholdet til den kyniske legedottera er ikkje det beste.

Då leigebuaren deira, Mari, forsvinn sporlaust, går det ikkje lang tid før politiets etterforsking stansar opp. I det stille begynner Nina å nøste opp i kva som kan ha skjedd, og det ho finn, får store ringverknader.

Dei sju dørene er ein urovekkande roman om mørke løyndommar og farleg nysgjerrigheit.

Asle Skredderberget: Hevnen tilhører meg (Gyldendal)

Harald Halvorsen, en av Norges rikeste menn, blir funnet drept i et nedlagt sykehjem i Oslo. Samme dag legges en video ut på nettet, som viser en iscenesatt rettssak der Halvorsen er den tiltalte. Bak filmen, som ender med tortur og henrettelse, står en gruppe inspirert av den norrøne hevnerguden Våle. De har til hensikt å straffe utpekte medlemmer av eliten både i Norge og ellers i Europa. Det er alle personer som bærer på mørke hemmeligheter, og som har bygget opp svarte formuer. Det viser seg raskt at Våle-gruppen har stor gjennomføringsevne og betydelige ressurser.

Økokrimetterforskeren Milo Cavalli blir satt på saken sammen med Oslo-politiet. Men siden han er arving av en stor familieformue, blir han etter hvert selv et mål for de norrøne hevnerne. Han må finne bakmennene før de finner ham.

Jo Nesbø: Kniv (Aschehoug)

Harry Hole har mistet alt. Han har begynt å drikke igjen, Rakel har kastet ham ut, han har mistet jobben på Politihøgskolen, men får, som avdanket legende, aller nådigst jobbe som papirflytter på Politihuset. Når han tror det ikke er mer å tape, starter han en ensom jakt på en gammel fiende. Harry stilles overfor to valg: å gå under med en gang. Eller å reise seg og gå under senere. Kan hevntørsten redde Harry?

Heteste tips ikke med

I en tradisjonelt herretung sjanger, var Helene Flood blant de heteste forhåndstipsene. Hennes thrillerdebut Terapeuten var årets store norske «snakkis» på området, er solgt til 28 språk og ble nylig plukket opp av Hollywood. Men Flood var ikke blant årets utvalgte hos juryen, som imidlertid tatt med vårt aller største internasjonale navn: Jo Nesbø.

Agnes Ravatn er på mange vis «annerledes-innslaget» i finaleheatet. Hennes Dei sju dørene blir, i likhet med Fugletribunalet, solgt inn både som thrillere og litterære romaner når de har blitt markedsført i andre land. Og: Det har opp gjennom årene vært atskillig tettere mellom nynorsk-forfatterne i Brageprisen enn blant Riverton-finalistene.