Her er finalistene til Bokhandlerprisen

Bokhandlernes favoritter er klare: Her er årets ti kandidater til Bokhandlerprisen.

– Det er en usedvanlig god bokhøst, og det reflekterer også denne sterke nominasjonslisten. Bokhandlere er litteraturelskere og litteraturkjennere, og følger godt med på hva som kommer av bøker i løpet av året. Derfor er det veldig gøy å få presentere bøkene de trekker frem som årets aller beste, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen. – I alt har bokhandlerne stemt på over hundre ulike titler innen både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur og sakprosa. Det er også jevnt mellom mange av de nominerte i år, så det er ekstra spennende å følge med på hvem som går av med seieren!

Her er de nominerte til Bokhandlerprisen 2022:

Agnes Ravatn: Gjestene, Samlaget

Helga Flatland: Etterklang, Aschehoug

Håkon F. Høydal: Abida Raja: Frihetens øyeblikk, J.M. Stenersens forlag

Ingeborg Arvola: Kniven i ilden, Cappelen Damm

Johan Høst: En nasjon i sjakk, Vigmostad Bjørke

Lars Elling: Fyrstene av Finntjern, Oktober

Matias Faldbakken: Stakkar, Oktober

Nina Lykke: Vi er ikke her for å ha det morsomt, Oktober

Roy Jacobsen: De uverdige, Cappelen Damm

Zeshan Shakar: De kaller meg ulven, Gyldendal

(Listen er sortert i alfabetisk rekkefølge, etter fornavn, uavhengig av antall stemmer i første runde.)

To debutanter

I år er det to romandebutanter blant årets Bokhandlerpris-nominerte. Billedkunstner og illustratør Lars Elling har stått bak barnebøker tidligere, men debuterte som romanforfatter tidligere i år med Fyrstene av Finntjern, mens Johan Høst debuterte med krimromanen En nasjon i sjakk. Begge mottok strålende kritikker. Begge kom ut på vårparten, hvilket hører til sjeldenhetene i Bokhandlereprisens finaleheat. Elling er for øvrig en av hele tre nominerte fra Forlaget Oktober.

I fjor gikk prisen til Abid Raja – nå kan det bli søsterens bok som får den. Hvis Abida Raja: Frihetens øyeblikk går av med prisen, kan det bli andre året på rad at Bokhandlerprisen går til en sakprosabok (i fjor var det 19 år siden forrige gang prisen tilfalt en ikke-skjønnlitterær tittel), og andre år på rad den tilfaller Raja-familien.

Dobbel-nominerte

Vi finner også flere gjengangere blant årets nominerte, deriblant to forfattere som har blitt tildelt Bokhandlerprisen tidligere: Helga Flatland vant Bokhandlerprisen for En moderne familie i 2017, mens Roy Jacobsen har fått prisen to ganger før, først for Seierherrene (1991) og senere for Vidunderbarn (2009). I tillegg har både Zeshan Shakar, Agnes Ravatn og Nina Lykke vært blant de nominerte til prisen tidligere.

I år er det to forfattere som er nominert til både Bokhandlerprisen og Brageprisen: Både Mathias Faldbakken (Stakkar) og Ingeborg Arvola (Kniven i Ilden) er nominert til Brageprisen i kategorien skjønnlitteratur, og er nå også begge blant de nominerte til Bokhandlerprisen.

Lang historie

Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris og deles ut etter avstemning blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Vinnerboka må være av årets bøker og av en norsk forfatter innenfor skjønn/generell litteratur, også barne- og ungdomsbøker. Bokhandlerprisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken» og prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen.

Andre avstemningsrunde blant landets bokhandlere foregår frem til 15. november. Bokhandlerprisen deles ut tirsdag 22. november på Litteraturhuset i Oslo.