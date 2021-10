Maud Angelica rett til topps

Maud Angelica Behns "Tråder av tårer" (Juritzen) kapret førsteplassen på Boklista for skjønnlitteratur.

Det startet som et skoleprosjekt. Boken Maud Angelica Behn har skrevet og illustrert, handler om en jente som gråter tråder, trådene hoper seg opp og gjemmer det fine i livet hennes. Håp er et viktig ord for Behn, og har vært et viktig begrep i arbeidet med boken.

– Ofte når man går gjennom vonde tanker og følelser, glemmer man det fine man har rundt seg. Det er alltid håp, sier Behn i en pressemelding fra forlaget.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 42 – 2021

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Maud Angelica Behn Tråder av tårer Juritzen Ny 1 2 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 2 4 3 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 2 5 4 J. K. Rowling Julegrisen Cappelen Damm 3 2 5 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 1 2 6 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte Strawberry 5 7 7 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 9 5 8 Tegnehanne Bare vent: Babybobla illustrert Kagge 6 5 9 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 7 4 10 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand Inn på nytt 9 11 Carl Frode Tiller Flukt Aschehoug Ny 1 12 Jørn Lier Horst Operasjon julekule: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry Ny 1 13 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 12 6 14 Andy Griffiths Gutta i trehuset med 143 etasjer Fontini Ny 1 15 Per Petterson Mitt Abruzzo Oktober 10 3

Boklista for generell litteratur – Uke 42 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal Ny 1 2 Ingrid Bergtun Syboka Pullman 1 2 3 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 3 2 4 Kristin Wiola Ødegård Wiola: Strikk og bruk Gyldendal Ny 1 5 M. Bjørgen og I. Stenvold Vinnerhjerte J. M. Stenersen 2 2 6 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 4 11 7 Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 10 6 8 Selda Ekiz Seldas julekalender Kagge Ny 1 9 Mímir Kristjánsson Jon Michelet: En folkets helt Kagge Ny 1 10 Kadafi Zaman Den norske drømmen Kagge 12 5 11 S. Sætre og K. S. Østli Den nye fisken Spartacus Ny 1 12 Geir Aker Fenriksens førstegangstjeneste Gyldendal 5 2 13 Trine Sandberg Trines kokebok for unge kokker Cappelen Damm 15 6 14 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 8 5 15 Craig Glenday (red.) Guinness World Records 2022 Vigmostad & Bjørke Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 42 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 1 8 2 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 3 9 3 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 2 4 4 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal 6 7 5 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 5 21 6 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry 4 21 7 Katrine Engberg Krokodillevokteren Strawberry 7 27 8 Erica James Del det med skyene Bastion 12 2 9 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 13 14 10 Trude Teige Mormor danset i regnet Aschehoug 11 12 11 Lars Mytting Svøm med dem som drukner Gyldendal 9 7 12 Katrine Engberg Glassvinge Strawberry 10 23 13 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry 14 22 14 Katrine Engberg Blodmåne Strawberry 8 26 15 Emelie Schepp Ni liv Gyldendal 15 9

E-boklista – Uke 42 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Stefan Ahnem Siste spiker Aschehoug Ny 1 2 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 1 3 3 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 3 5 4 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 2 5 5 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 5 5 6 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 7 2 7 M. Hjorth og H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 4 4 8 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 6 7 9 Samuel Bjørk Ulven Cappelen Damm 8 3 10 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 10 6 11 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm Inn på nytt 2 12 Carl Frode Tiller Flukt Aschehoug Ny 1 13 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 11 11 14 Jan-Erik Fjell Ringmannen Strawberry 15 11 15 Elisabeth Hammer Til barnets beste: Frostrose: 21 Cappelen Damm Ny 1