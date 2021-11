Her årets kokebok-finalister

Beste norske kokebok 2021: Her er de fem finalistene.

Det er stort spenn i finaleheatet til kåringen av Beste norske kokebok 2021 – fra eksotisk asiatisk til real norsk pottit.

– Tre trender preger årets kokebokutgivelser: Mat med stor vekt på plantebaserte ingredienser vinner terreng. Det utgis flere kokebøker med barn og unge som målgruppe, og stadig flere suksessfulle bloggere forsøker seg i bokformat, sier jurymedlem Per A. Borglund, som er redaktør for magasinet Mat fra Norge og innehaver av landets største kokeboksamling.

– Lover godt

– At det produseres trykte bøker av bloggere og for unge mennesker, lover godt for fremtiden for den papirbaserte boken. Det finnes mer enn nok oppskrifter å hente i det digitale universet, men ingenting kan måle seg med en god, gammeldags kokebok», sier Borglund.

Prisen for Beste norske kokebok deles ut av bokhandlerkjeden Norli, og årets utdeling blir den 14. i rekken.

– Godt håndverk

I årets kåring ble i alt 25 bøker vurdert, en økning fra fjorårets 19 titler. Juryen vurderer kokebøkene etter et bredt sett av kriterier: Foto og trykk, språklige kvalitet, kreativitet og originalitet, og design.

– De fem finalistene til prisen Årets beste norske kokebok representerer godt håndverk på hver sine måter, sier Borglund.

Her er de fem nominerte:

Odd Ivar Haglund: Asiatisk mat. Smaken av Asia: Japan/Kina/Thailand/Vietnam/Korea/fusion (Pepper Publishing)

En ekstremt visuelt tiltalende utgivelse i stort format, en kombinert salongbord- og kokebok. Kulinarisk byr den på en rundreise i store deler av Asias fristende matfat, med enkle oppskrifter stort sett basert norske på norske råvarer og eksotisk krydder.

Erik Røed: Barnas aller beste kokebok – 80 favoritter fra Geitmyra (Forlaget Press)

Både Geitmyra matkultursenter for barn og forfatteren tar de minste kokkene på alvor. I en variert og en pedagogisk kokebok blir de unge introdusert for norske mattradisjoner og får god råvarekunnskap. Dette er naturfag i praksis. Også barn lever bedre når de spiser bedre!

Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan: Hellstrøms grønne hemmeligheter (Kagge)

Hellstrøm blir en bedre og bedre formidler, og i en sober, franskinspirert kokebok er det rett på sak med enkle og gode oppskrifter. Maten er grønn, uten å være bare vegetarisk. Dette er en vakker og fargerik kokebok med gode grafiske grep og tydelige bilder.

Ina-Janine Johnsen: Potetkokeboka – en kjærlighetserklæring (Frisk Forlag)

En bok man knapt har sett maken til på norsk, med stor variasjon og til stor inspirasjon. Poteten er på vikende front på norske middagsbord, og dette er en viktig utgivelse der ambisjonen er å vise at knollen duger både til hverdag og fest.

Aicha Bouhlou: Aichas salatfantasier – Mer salat på alle fat (Gyldendal)

En bok som på alle måter gjennomført bok, med vekt på variasjon, sunnhet og i stor grad plantebaserte (og fargerike!) ingredienser. Også Aicha Bouhlou surfer på en grønn bølge, uten å bli helt vegetarisk. En frodig og appetittvekkende utgivelse.

Juryen består av Per Borglund (redaktør av Mat fra Norge og innehaver av Norges største kokeboksamling), Matthias Kappelhoff (testleder for sensoriske tester og produktutviklingskokk i Coop Norge), Janneken Øverland (tidligere forlagsredaktør i Gyldendal og De Norske Bokklubbene), Knut Stene-Johansen (professor i litteratur og matskribent), Andreas Reutz (designer hos Bouvet) og Camilla Tvedt (kategorisjef hos Norli).

Vinneren blir kåret 17. november.