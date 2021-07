DAGENS SOMMERGJEST: Ørjan N. Karlsson passer på å være helt avkoplet i sommerferien. Er det viktig nok, ringer de jo uansett.

Forfatter Ørjan N. Karlsson starter sommermåneden med å runde av thrillerserien sin. Tidligere i måneden utkom nemlig Rød stjerne (Gyldendal) – tredje, og siste bok, i trilogien om Ida Vinterdal, thrillerserien som har fokusert på Norges anspente forhold til Russland. Anspent er derimot på ingen måte nøkkelordet for Karlssons ferieplaner – han skal kople helt ut.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ferien skal for det meste tilbringes i Oslo og Skien. Men det blir en uke nordpå også. Bodø, Røst og Støtt. Så det er bare å krysse fingrene for godt vær.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Det viktigste for meg er muligheten til å koble helt av og venne seg til sakte tid. Jeg er så vant til at det er noe som skjer stort sett hele tiden, at det å gire ned og fine roen fort kan ta en uke.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken jeg har lest så langt i år er Diamond Hill av Kit Fan. I sommerlesebunken har jeg liggende De opplyste av Øystein Stene og Guder uten mennesker av Hari Kunzru. Slette ikke umulig at det blir tid til If it Bleeds av Stephen King også.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– ‘Aldri et rolig øyeblikk.’

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Autosvar, helt klart. Er det viktig nok, kan de ringe.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En kremet kyllingpasta (chilimarinert kylling) med rukulasalat, nybakt foccacia og et glass tørr hvitvin.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Stephen King. Servert ham italiensk pizza og Wongravens røde og diskutert den perfekte skrekkromanen.

– Ditt beste ferieminne?

– Det er to-delt. Sommerferiene på Hamarøy med min gode kamerat Ivar i barndommen, og sydenferiene med jentene da de var yngre.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Eystein Hanssen, lederen av Forfatterforbundet. For jobben han og kollegaene i styret har gjort for å få forbundet dit de er i dag, og ikke minst for ikke å la seg rive med i et blaff av politisk korrekthet i ‘ytringsfrihetsdebatten’ vi hadde i begynnelsen av juli.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville jobbet iherdig for å få på plass en boklov til beste for både forfattere og forlag. Alle som har tatt turen over landegrensen vet at litteraturfeltet i Norge og støtteordningene, er unike. Slike ordninger må både beskyttes og oppdateres i takt med tiden, markedsforhold og den teknologiske utviklingen. Min frykt er at litteraturen i Norge stadig større grad kommer under press av den type kommersielle krefter som har stengt katedralen og slått dørene på børsen vidåpen.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– I august lanserer jeg og kollega Geir Tangen krimstrømmeserien ‘Bygda’ på Fabel. En overskrift ala ‘Nordic Noir på høygir’ eller ‘Ikke gøy på landet’ hadde unektelig vært tilfredsstillende. Om jeg tar av meg den egosentriske hatten hadde overskriften «Storsatsning på skolebibliotekene’ vært stas.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Spørsmål: Hvordan få flere unge (særlig gutter) til å lese bøker?

– Svar: La barn og unge selv finne de bøkene de ønsker å lese. Foreldre (særlig min generasjon) har en tendens til å anbefale/dytte på dagens unge de bøkene vi selv vokste opp med – eller nye bøker som er så politisk korrekte at all motivasjon til å lese forsvinner på side en. Om poden leser en roman fra ‘Warhammer 40K’-universet eller Marg- og bein / Ingunn Åmodt-grøss er det helt suverent. Når jeg reiser rundt med den kulturelle skolesekken og snakker om litteratur, er det påfallende hvor engasjert klassen blir når vi diskutere ‘Kattekrigerne’ eller for eksempel ‘Amuletten.’