SV vil tilbakeføre seks millioner til litteraturhusene - som jubler av nyheten. Arbeiderpartiet ser frem til forhandlingene.

– Dette er helt fantastiske nyheter! Jeg er så glad for at SV ser verdien av å prioritere lesing, både gjennom satsning på skolebibliotek, styrking av innkjøpsordningen og å redde litteraturformidlinga som skjer på litteraturhusene over hele landet, sier leder ved det nasjonale Stiftelsen Litteraturhuset Susanne Kaluza til Bok365.

Litteraturhuset i Oslo lå alene an til å miste 2,2 millioner statlige midler i regjeringens statsbudsjettforslag. I følge Kaluza utgjør det 2/3 av hele stiftelsens årlige forfatterhonorar.

– Hvert år er vi oppdragsgiver for bortimot 500 forfattere og vi har over 30 000 barn og unge på besøk. Vi er derfor utrolig takknemlige for at SV anerkjenner verdien av det arbeidet vi gjør for å løfte litteraturen og finner plass for oss i sitt alternative budsjett.

– Ikke sikkert vi får gjennomslag for alt

– Vi syns det var merkelig at disse midlene skulle forsvinne. Vi ønsker ikke det, og derfor satser vi på å få dem inn igjen, sier Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV og medlem av Familie- og kulturkomiteen.

– Vi mener at det å styrke lesesatsinger, alt som gjør at folk leser mer og blir gode til å lese, det er viktige tiltak. Litteraturhusene er en del av det, sammen med innkjøpsordningene og biblioteksatsingen.

Lie forteller at pengene ikke er hentet fra andre poster, men fra de foreslåtte økte skattene.

– Det henger sammen med skattepolitikken.

– Tror dere andre partier vil følge?

– Nå skal vi forhandle, og det er ikke sikkert vi får gjennomslag for alt, men vi håper at de ser at dette er en retning vi kan gå, sånn at vi forhåpentligvis kan få mest mulig ut av forhandlingene, sier Lie.

– Vi stiller oss ikke kritisk

– Jeg er veldig glad for at SV prioriterte litteratur i sitt budsjett, det gjorde regjeringen også til de grader i det budsjettet de la frem. Dette er et godt utgangspunkt for forhandlingene – og ikke noe vi stiller oss kritisk til, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg.

– SV klarte å inndekke flere poster på litteraturfeltet ved å øke skattene. Er dette veien å gå?

– Regjeringen har ikke signalisert noen store endringer i skatt. Det er med andre ord ikke vårt utgangspunkt, men det er alltid en del milliarder som blir flyttet på under forhandlingene.

Litteraturhusene har siden regjeringens sitt foreslåtte statsbudsjett arbeidet intenst for å få «tilbakeført» de seks millionene de kuttet – og roper varsko om nedbemanning og dårligere formidlingstilbud. Torstein mener kuttene ikke burde komme som noen overraskelse:

– Vi ser situasjonen på en annen måte enn litteraturhusene. Statsstøtten til husene har vært økende og er ekstremt solid, sammenliknet med andre kulturinstitusjoner er det et allerede godt prioritert område. Da gaveforsterkningsordningen forsvant, var vi tydelige, allerede i opposisjonen, på at det ikke ville komme noen direkte kompensasjon av de som tapte på den.

Kaluza forteller at de også har vært i dialog med de øvrige regjeringspartiene de siste ukene:

– Vi har den siste måneden hatt god dialog også med Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet så nå setter vi vår lit til at de ser viktigheten av å styrke lesing og bøker i en tid hvor leseferdighetene faller og lar SVs forslag stå i forhandlingene. Det blir intenst spennende å følge!