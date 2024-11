Hedersprisen til Saabye Christensen

Brages hederspris er tildelt Lars Saabye Christensen.

Lars Saabye Christensen er en av Norges mest anerkjente forfattere, og i dag ble han tildelt Brageprisens Hederspris.

Brageprisens Hederspris tildeles «en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller på annen måte har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur».

Årets Bragejury skriver at årets hederspris går til en som har «lagt ned et betydelig arbeid for norsk litteratur gjennom en genuin innsats for å hjelpe frem nye talenter.»

Her er hele juryens begrunnelse:

«Årets hederspris går til en forfatter med en ruvende og rikholdig bibliografi. Et forfatterskap som består av nærmere 70 utgivelser og som sjangermessig favner særdeles bredt. Dikt, romaner, dramatikk, noveller, sangtekster, barnebøker og sakprosa – alltid med høy litterær kvalitet og presisjon, og som treffer et stort publikum

Det å være forfatter er grunnleggende ensomt, trolig også i dette tilfellet, men likevel har kunstnerisk samarbeid alltid stått sentralt i forfatterskapet, være seg med andre forfattere, illustratører, skuespillere, musikere, billedkunstnere eller regissører. Dette har gjennom flere tiår bidratt til mangfoldige kunstneriske uttrykk til stor glede for mange.

Samtidig har forfatteren lagt ned et betydelig arbeid for norsk litteratur gjennom en genuin innsats for å hjelpe frem nye talenter.

I tiden vi står i, hvor lesning er under press, kan det trygt sies at dette forfatterskapet har en i særklasse viktig posisjon i norsk samtidslitteratur ved igjen og igjen rekruttere og begeistre nye generasjoner lesere med tidløs, universell og fengslende historiefortelling.

Om det så fortelles om ransler, musikk-kick, hår, tap av hår, tid, paraplyer, adresser, katter, vennskap, utenforskap, byer eller bananer.

Brageprisens Hederspris 2024 tildeles en enestående forfatter som siden debuten i 1976 har overøst nær sagt hele Norges befolkning med et hav av store og små tankevekkende leseopplevelser.

Som han selv har sagt det:

“Hvis litteraturen ikke fantes, ville mange tanker forbli usynlige.”

Vi gratulerer Lars Saabye Christensen!»