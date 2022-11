Hedersprisen til Gro Dahle

BRAGEPRISEN: Den allsidige forfatteren ble hedret på Dansens Hus i kveld.

Brages hederspris 2022 tildeles Gro Dahle, til stående applaus fra publikum i Dansens Hus.

– Min takk går til dere, det litterære system. Som sitter her i salen, tjukt engasjement! Jeg vil takke dere alle sammen, hver og en, at dere er her, at dere jobber og jobber, sier Dahle.

Hun takket også for at det finnes en innkjøpsordning.

– Hvis ikke tror jeg ikke en eneste av mine bøker ville vært utgitt for jeg skriver jo ikke kommersielt. Hvem gir en bok om familievold i gave?

«En unik forfatter»

Juryen fremfører følgende i sin begrunnelse:

«Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.

Årets hedersprisvinner har gjort seg bemerket i mange sjangere, fra lyrikk til dramatikk, fra realisme til science fiction, og fra skjønnlitteratur for voksne til billedbøker for barn.

Årets prisvinner er en forfatter som gjerne deler av kunnskapen sin, og har i en årrekke vært en kyndig læremester i skrivekunstfaget, til inspirasjon for nye generasjoner av forfattere. De av oss som har sett prisvinneren på scenen vet at hun er en dyktig formidler, med en begeistring som det er vanskelig å ikke la seg smitte av.

På barnebokfeltet, der forfatteren debuterte for ganske nøyaktig tretti år siden, har hun vært, og er, en modig og banebrytende stemme, ikke redd for tabuer og det unevnelige, en kilde til debatt og kontrovers, men også universelt hyllet for å tørre der andre tier.

For årets hedersprisvinner evner å ta tak i ømtålige temaer med varme og varsomhet, gjennom et barns undrende blikk, og på barnets egne premisser. Som forfatteren selv har uttalt det: «Jeg innså at bildebøker ikke trenger å være en innsovningsbok på senga, men at det kan være en oppvåkningsbok som gjør at du får lyst til å snakke om temaene».

Poesien har også alltid vært sentral i prisvinnerens forfatterskap. Gjerne omtalt som naivistisk i form, og alltid med en dypere klangbunn og en eksistensiell klo. Diktene hennes blir lest, delt, brukt.

Prisvinneren har også samlet sine nærmeste i det som kanskje kan beskrives som en familiebedrift, et nært samarbeid med både ektefelle og datter, som begge fortjener ære for å ha levendegjort forfatterens bøker med deres særegne og uttrykksfulle illustrasjoner.

Det er en stor glede å tildele årets hederspris til en unik forfatter: Gro Dahle!»