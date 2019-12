FRAMSNAKKING: Hvilke bøker ønsker Nina Castracane Selvik å løfte frem?

BOK365 har gjennom det meste av desember utfordret forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

– Med imponerende klarhet

I dag er det seniorredaktør Nina Castracane Selvik, som skal løfte frem sine skjulte skatter:

– Boka jeg vil trekke frem fra Spartacus, er Heimat. Den har gått under radaren for mange. Heimat er så bra fordi den sier noe om universelt om betydningen av identitet som alle kan relatere seg til. Den handler om vanlige mennesker som sto overfor valg de måtte leve med resten av sine liv, og Nora tar for seg sine egne familiemedlemmer med en imponerende klarhet – med nysgjerrighet, ømhet og harme. Hun mener at for å forstå oss selv, må vi forstå hvor vi kommer fra, sier Selvik.

– Fra andre forlag vil jeg trekke frem en bok jeg ennå ikke har lest, men gleder meg veldig til: Matias Faldbakkens Vi er fem. Jeg har fått den anbefalt av min gode kollega Øyvind Ellenes i Oktober.