Halvårstoppen: I farmors fotspor

Nina Grünfelds «Frida» var den mest solgte biografi- og memoarboken i første halvår.

Nina F. Grünfelds bok om hennes farmor Frida Grünfeld har gjort inntrykk på både boklesere og kritikere. Frida (Aschehoug) var den mest solgte biografi- og memoar-utgivelsen i første halvår 2020, ifølge Bokhandlerforeningens oversikt. Grünfelds bok plasserer seg foran to mye omtalte backlist-utgivelser: Tore Skeies Hvitekrist (Gyldendal) og Michelle Obamas Min historie (Cappelen Damm, oversatt av Eve-Marie Lund og Hilde Østby).

Omflakkende liv

Første gang Frida Grünfeld ble registrert i en politisak, var våren 1931. Hun var jødisk, prostituert, mistenkt for spionasje – og hun var gravid. Frida hadde da levd et omflakkende liv i Sentral-Europa. Hun fødte sønnen Berthold og satte ham bort da han var bare én uke gammel. Han kom senere til Norge som flyktning og ble en av våre mest kjente psykiatere.

Men hva skjedde videre med Frida? Nettopp det satte barnebarnet Nina F. Grünfeld seg fore å finne ut. Hun starter «jakten» på farmoren sin. I avhør, rettsdokumenter og arkiver finner hun små spor og opplysninger, og hun ser hvordan nettet snører seg stadig tettere rundt henne. Så kom nazistene til makten.

«Historie av sjeldent merke»

«Hun var alltid i politiets søkelys, jaget i by etter by, prostituert i 15 år. Hun ble drept og forsvant. Nå er Frida Grünfeld løftet fram for all ettertid, i en bok som forteller europeisk historie av sjeldent merke. Her skildres nazismens fremvekst, Holocaust nedenfra, og innenfra, og direkte – så leseren nesten mister pusten. Ikke minst har Nina Grünfeld gravd fram sosialhistorie man sjelden leser om.» skrev VG-anmelder Guri Hjeltnes og trillet terningen til en femmer.

Samme antall øyne viste terningen til Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad:

«Til tross for alt det som ikke lot seg finne ut, har Nina Grünfeld på mesterlig vis skildret en ung jødisk kvinnes omflakkende liv i et Sentral-Europa der både grenser, lojaliteter og normer var i oppløsning mellom krigene.»

Listen er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og bygger på faktisk salg i bokhandel i første halvår. På mobil leses listen best i landscape/breddeformat.

Biografier og memoarer, norsk og oversatt, alle utgivelsesår, salg januar – juni 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Nina Grünfeld Frida Aschehoug 2 Tore Skeie Hvitekrist Gyldendal 3 Michelle Obama Min historie Cappelen Damm 4 Lars Monsen Lars Monsen Cappelen Damm 5 Gjert Ingebrigtsen Kunsten å oppdra en verdensmester Aschehoug 6 Jan Grue Jeg lever et liv som ligner deres Gyldendal 7 Anniken E. Jørgensen Bare en natt til Panta 8 Petter Northug/Jonas Forsang Min historie: Biografi Pilar 9 Peter Normann Waage André Bjerke Aschehoug 10 Elton John Meg Gyldendal 11 Elena Ferrante Eit år med Elena Ferrante Samlaget 12 Trond Norén Isaksen Korsfareren Historie & Kultur 13 Otto Ulseth Nils Arne Aschehoug 14 Torgrim Eggen Axel: Fra smokken til Ovnen Cappelen Damm 15 Aksel Lund Svindal Større enn meg Pilar