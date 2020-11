Lydhørt i Frankfurt

Strawberry Publishing fikk en knallstart på sin nye agentvirksomhet under årets digitale Frankfurt-bokmesse. For Tom Egeland ble fasit nærmere 50 solgte lydbokrettigheter.

– Bokmessens digitale ramme bidro til å forsterke vårt fokus på digitale rettigheter, spesielt på lydbøker og strømming, rapporterer Strawberry Publishings Alexander E. Henriksen. Han er svært fornøyd med resultatet av satsingen:

– Strawberry Publishing satser nå på å hjelpe norske forfattere ut i verden, og dette arbeidet satt vi til fulle i gang med under årets Frankfurt-messe. Nå har vi allerede solgt over hundre titler for et til sammen syvsifret beløp til ledende strømmetjenester som Storytel, BookBeat og det danske lydbokforlaget Lindhardt og Ringhof.

Sekssifrede forskudd

– Under messedagene alene, solgte vi strømmerettigheter for 15 ulike forfattere. Det bør være nær norsk rekord. Vi ser at interessen for lydbøker fra norske forfattere har eksplodert, og vi er stadig på jakt etter nye forfattere å representere. Dette er en fantastisk måte å reaktivere backlisten og forfatterskapet til norske forfattere i en digital tid.

– Hvem er den største kjøperen?

– Storytel alene har kjøpt rundt 50 bøker fra norske forfattere som Kjell Ola Dahl, Anne B. Ragde og Tom Egeland, og disse forfattere vil nå bli utgitt i både lydbok- og ebokformat i land som Tyskland, Spania, Nederland, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Russland og Italia. For alle forfatterne er det snakk om sekssifrede forskudd.

Det stopper ikke med Frankfurt:

– Vi har for tiden budrunder på gang i England, Nederland, Tyskland og Polen for Kjell Ola Dahl, og vi regner med å lukke ytterligere femti salg før julen kommer. Ikke minst er interessen for Unni Lindell stor i kjølvannet av utgivelsen av Nabovarsel.

For Kjell Ola Dahl er rundt 40 rettigheter solgt, for Tom Egeland nærmere 50 rettigheter, Anne B. Ragde nesten 20 og Merete Junker 16 rettigheter. Totalt er det solgt til 12 land.

– Aktivt og effektivt

– Det er spennende å se hvor aktivt og effektivt Strawberry jobber med sine digitale rettigheter for å få ut sine norske forfattere i lydformatet på andre markeder. Jeg er overbevist om at hvis andre nordiske forlag følger deres eksempel kommer flere nordiske forfattere til å bli lyttet til selv utenfor Norden, sier Storytels «Chief Content Strategy Officer», Helena Gustafsson i en kommentar.

(Foto Tom Egeland: Atle Nielsen)