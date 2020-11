Gjenskaper klassiske folkeeventyr

Tom Egeland, Unni Lundell, Simon Stranger, Iben Akerlie, Sigbjørn Mostue og Knut Nærum lanserer nye barnebøker i samarbeid med strømmetjenesten Pickatale.

– Å få være med på å fornye et klassisk eventyr, har i seg selv vært et eventyr for meg. Jeg gleder meg til å høre og lese alle de moderniserte eventyrene og håper Pickatale vil nå mange unge lyttere og lesere, sier Egeland.

Sarah Natasha Melbye har vært redaktør på prosjektet for Pickatale. Hun kan røpe at det er flere uventede tvister på de kjente eventyrene.

– Jeg likte umiddelbart tanken om å lage moderne versjoner av kjente og kjære eventyr, og det har vært fantastisk morsomt å jobbe med noen av landets beste historiefortellere på dette prosjektet. De har løst oppgaven veldig kreativt, og også veldig forskjellig. Her har en keiser blitt til en blogger, og et troll kjemper for å bevare skogen. Her er det dataspill, kjærlighet og en statsminister som lover bort halve oljefondet, for å nevne noe.

Dette er bøkene som nå er tilgjengelig på Pickatale:

Dataladden og trollet som nektet å kappete av Sigbjørn Mostue

Prinsessen som ikke kunne le av Simon Stranger

Rødhette og Ulven på hyttetur av Unni Lindell

Bloggerens Nye Briller av Iben Akerlie

Den tapre soldaten av Tom Egeland

Askhild og hjelperne av Knut Nærum

Satser på forlagsvirksomhet

Forfatterne har tatt for seg hvert sitt klassiske eventyr og gjenskapt historiene til å treffe barn som vokser opp i dag. Fortellerstemmene er det forfatterne selv som står for.

Ved å kombinere godt innhold og teknologi gjør den interaktive læringsappen det enklere å få tilgang til barnebøker på nett. I tillegg til å samarbeide med forlagsbransjen i inn og utland, driver Pickatale en egen forlagsvirksomhet der forfattere kan utgi bøker direkte på den digitale plattformen.

Bokprosjektet som nå lanseres er et ledd i denne satsningen, og de har store ambisjoner om å utvikle digitalt innhold både i Norge og internasjonalt.

– Enkel tilgang på innhold er avgjørende for å etablere gode lesevaner. I tillegg ønsker vi å gi barn tilgang til både nye og gamle forfattere. Vi er derfor veldig stolte over at disse store norske forfatterne har lyst til å bli med å utvikle godt og nytt digitalt innhold sammen med oss, sier daglig leder og ansvarlig utgiver i Pickatale, Espen Viskjer.

Temaer som opptar unge i dag

De nye, moderne eventyrene introduserer temaer som er mer aktuelle for de som vokser opp i dag. Bakgrunnen for nytolkningene er at dagens unge skal få gjenoppdage de klassiske eventyrene mange foreldre har et forhold til.

Sigbjørn Mostue lanserer Dataladden og trollet som nektet å kappete. I hans versjon er Espen en gutt med nesa klistret i datamaskinen og osten i nistepakken er byttet ut med potetgull og cola. Forfatteren har også introdusert det å ivareta naturen som et tydelig underliggende tema.

– Det var svært morsomt å skrive en ny versjon av et av våre mest kjente folkeeventyr! Ønsket mitt var å tilføre et tidsriktig og viktig tema, men samtidig bevare spenningen, råskapen og den humoristiske snerten fra originalen, sier Mostue.

– Gir eventyret større aktualitet

I Iben Akerlie sin Bloggerens Nye Briller, en nytolkning av H.C. Andersens klassiske eventyr Keiserens nye klær, møter vi blant annet en blogger som er veldig opptatt av å få likes. Tom Egeland har gitt H.C. Andersens Den standhaftige tinnsoldaten et nytt liv – i Den tapre soldaten leker forfatteren med virkeligheten i og utenfor et dataspill.

– Eventyr er historier som ofte påpeker allmenngyldighet, og har derfor et langt liv. Ved å få pakke en slik historie inn i en ny drakt, håper jeg å gi eventyret enda større aktualitet og kanskje introdusere det for nye lesere, sier Akerlie om prosjektet.

– Det har vært veldig gøy å jobbe med dette prosjektet. Nå håper vi at de nye eventyrene blir mer relevante for unge lesere, sier Viskjer, og legger til:

– I tillegg er det spennende å se et stort engasjement fra forfatterne som er med. Plattformen til Pickatale er en moderne måte å distribuere og skape nytt innhold på, som åpner opp for mange nye muligheter – både for forfattere og for våre lesere.